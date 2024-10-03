Milli Savunma Bakanlığı, haftalık faaliyetlerinde terörle mücadelede 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyururken, hudutlarda ise 463 şahsın yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından icra edilen toplantıda şu bilgiler paylaşıldı.

58 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

Bakanlığın tüm birlik ve kurumları devletimizin bekası, ülkemizin savunma ve güvenliği için gerekli her türlü tedbiri almaya, kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin “kaynağında, sürekli ve kapsamlı” olarak Irak ve Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla son bir haftada 58 terörist etkisiz hâle getirildiği, böylelikle 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2 bin 107 olduğunun altı çizidil.

HUDUTLARDA 463 ŞAHIS YAKALANDI

Tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemiyle dünya standartlarında güvenliği sağlanan hudutlarla ilgili açıklamada da bulunan Tuğamiral Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 463 şahıs yakalanmıştır. 930 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 12’si terör örgütü mensubudur. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 339’a yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 79 bin 635 olmuştur" diye konuştu.