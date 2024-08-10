Milli Savunma Bakanlığı, Anafartalar Zaferi'nin 109. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anafartalar Zaferi'nin 109. yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı:

MSB tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, "Anafartalar Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümünde; Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere canıyla, kanıyla mücadele ederek düşmana geçit vermeyen tüm kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.