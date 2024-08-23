Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ile imzalanan "Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı" hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlık kaynakları, Bağdat'ta kurulması planlanan "Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi" ile ilgili detayları paylaştı. Yapılan açıklamada, bu merkezin Türkiye ve Irak tarafından atanacak general seviyesindeki komutanlar tarafından ortaklaşa yönetileceği ifade edildi.

Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi Bağdat'ta Kurulacak

Milli Savunma Bakanlığı'nda bugün gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısı, MSB'nin resmi X hesabından yayınlandı. MSB yetkilileri, Irak ile imzalanan mutabakat zaptının sahadaki olası yansımaları hakkında gelen soruları yanıtladı. Bakanlık, bazı basın organlarında yer alan anlaşma metninin gerçeği yansıtmadığını ve orijinal metinden farklı olduğunu vurguladı.

Açıklamaya göre, Bağdat'ta kurulacak Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi, sadece askeri personelin değil, sivil personelin de görev yapacağı bir yapı olacak. Görev yapacak personelin sayısı, niteliği ve merkezin çalışma usulleri ise yapılacak teknik görüşmelerin ardından belirlenecek. Ayrıca, Irak ordusuna bağlı Başika Üssü'nde de bir "Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi" kurulacak. Bu merkez, eğitim, bilgi ve tecrübe paylaşımı gibi alanlarda faaliyet gösterecek.

İmzalanan mutabakat zaptının ana hedefinin, terör örgütleri ve yasaklı grupların Türkiye ve Irak'ın egemenliği, güvenliği ve bölgesel güvenlik üzerindeki tehditlerini ortadan kaldırmak olduğu belirtildi.

"Türk Askeri Güçlerinin Irak'tan Çekileceği" İddiası Yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın organlarında yer alan, "Irak ve Türkiye arasında imzalanan Güvenlik Anlaşması kapsamında Türk askeri güçlerinin Irak topraklarındaki varlığının sona erdirileceği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Türkiye ile Irak arasında imzalanan Askeri, Güvenlik Koordinasyonu ve Terörle Mücadeleye İlişkin Mutabakat Zaptı'nda böyle bir hükmün yer almadığı ifade edildi. Bağdat'ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi ve Başika'da Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulacağı bir kez daha vurgulandı.

Bu merkezlerin, terör örgütlerinin Türkiye ve Irak’ın egemenliğine, güvenliğine ve bölgesel güvenliğe yönelik tehditlerini bertaraf etmede önemli bir rol oynadığı belirtildi. Türkiye'nin terörle mücadelesinin, yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdüğü vurgulanarak, resmi kaynaklar dışındaki iddialara itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.