Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okul bahçelerinde yabani ot temizliği gerçekleştiriyor.

İlçe genelindeki boş arazilerde yabani ot temizliği yaparak, yaz aylarını daha güvenli şekilde geçirmesini sağlayan Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde de düğmeye bastı. Yaklaşan eğitim-öğretim dönemi öncesinde Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde bulunan tüm okulların bahçelerinde yabani ot temizliği gerçekleştiriyor. Okul bahçelerindeki yeşil alanları temizleyen ekipler, böylelikle okullar açılmadan önce, okul bahçelerini özellikle minik öğrenciler için daha güvenli hale getiriyor ve oluşabilecek aksiliklerin önüne geçmiş oluyor. Okul bahçelerinde gerçekleştirilen yabani ot temizliği ile birlikte, eğitim-öğretim dönemi öncesinde sinek ve haşere oluşumunun da önüne geçilmiş oluyor. Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, eğitim kurumlarındaki yabani ot temizliğinin, okullar açılana kadar belirlenen periyot kapsamında düzenli olarak devam edeceği belirtildi.