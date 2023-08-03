Yolcu otobüsünün şoförü ve muavini yolcularla tartıştı. Tartışmada muavin yolculara plastik çekiçle saldırdı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgilere göre otobüste yolculuk yapacak 3 kişi ile otobüs şoförü ve muavin arasında ne olduğu bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte otobüsün muavini plastik çekiç ile yolculara saldırdı. Otobüsteki diğer yolcuların kavgayı ayırması sonrası, otobüs şoförü olay yerinden uzaklaşırken özel güvenlik görevlisinin üzerine aracı sürdü. Olay Burdur- Isparta yolu üzerinde meydana geldi. Kavgayı görenler ise 112 acil çağrı merkezine yaptığı ihbar ile bölgeye polis sevk edildi. Burdur-Isparta yolu üzerinde diğer ekipler tarafından otobüs durdurularak, şoför H.A.K. ve muavin O.B. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yolcu otobüsü ise yedek şoförün idaresinde yoluna devam etti. İfadeleri alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kavga anı otogarın güvenlik kameralarına yansıdı.