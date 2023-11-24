Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Balat Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, bir evin balkonuna tırmanarak içeri giren hırsızlar, 40 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldı. Hırsızlık sırasında, soğuk hava nedeniyle ev sahibinin montunu giyen şüpheliler, ardından balkondan atlayarak kayıplara karıştı.

Olayın yaşandığı Balat Mahallesi'nde, 24 yaşındaki Ömer S. ve 22 yaşındaki arkadaşı Kurtuluş P., örümcek adam gibi davranarak hedefledikleri evin balkonuna ulaştı. Zorla açtıkları pencereden içeri giren hırsızlar, evde bulunan 40 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çalarak kaçtılar.

Montlarıyla balkondan atlayarak izlerini kaybettiren hırsızlar, ardından hızla bir belediye otobüsünü durdurarak kaçmaya devam etti.

Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda, şüphelilerin otobüse binerken yanlarında Bu-Kart olmadığı ortaya çıktı. Bu nedenle, otobüs ücretini başka bir vatandaşa çektirdiler.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyerek hırsızların kimliğini belirledi. Başlatılan operasyon sonucunda, 47 suç kaydı bulunan Ömer S. tutuklanırken, Kurtuluş P.'nin işlemleri ise devam ediyor.