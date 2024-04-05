Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, ilk bayram ziyaretini çocuklarla gerçekleştirdi. Kreş öğrencileriyle buluşan ve etkinliklerine katılan Dalgıç, “Bu görevi, sizlerin geleceğinin daha parlak olması için üstlendik” dedi.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, M.Agah Bursalı Kreşi’ni ziyaret ederek, çocukların ve kreş öğretmenlerinin yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutladı. Çocuklarla bayramlaşıp keyifli bir zaman geçiren Başkan Dalgıç çocuklara, bayramdan sonra yeniden görüşme sözü verdi. Minik öğrenciler yaptıkları resmi Başkan Deniz Dalgıç’a hediye ederken, öğrencilere teşekkür eden Başkan Dalgıç, hediyeyi çerçeveletip asacağını söyledi. Buluşmada, kreş öğrencileri şarkılar söyleyip, şiirler de okudu. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, “Hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Bizler bu görevi sizlerin geleceğinin daha parlak olması için üstlendik. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler olarak yetişmeniz için çalışıyoruz. Bayram en çok sizin hakkınız, iyi bayramlar çocuklar” diye konuştu. Başkan Dalgıç, perşembe günü gerçekleşen mazbata töreni sonrası da Atatürk Anıtı’na çelenk koyma ve selamlama törenini de çocuklarla birlikte gerçekleştirmişti.