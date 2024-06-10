Bursa’nın Mudanya ilçesi Esence Mahallesi’nde ’Hıdırellez kınası’ geleneği yaşatılıyor.

Mudanya’nın Esence Mahallesin’de hıdırellez kınası geleneği coşkuyla kutlandı. Mahalle Muhtarı Hasan Çetin ve eşi Behiye Çetin’in organize ettiği etkinlikte mahalle sakinleri doyasıya eğlendi. Her yaştan insanın katıldığı kutlamada, rengarenk geleneksel kıyafetler giyen köy halkı, eski adetleri yeniden canlandırdı. Etkinlikte, özel günlerde hazırlanan cevizli ekmekler ve çeşitli hediyeler misafirlere dağıtıldı.