Bursa İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Mudanya'nın kırsal sahili Eşkel'de üç gündür süregelen kayıp vatandaş ihbarının sonuçlandığını açıkladı. Yoğun şekilde süren arama kurtarma çalışmalarında kayıp vatandaş kendi iradesiyle ekiplerle iletişime geçti.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesi kırsal mahallelerinden Eşkel'de kayıp bir vatandaş için yapılan ihbarın ardından arama kurtarma çalışmaları üç gün boyunca titizlikle sürdürüldü.

Çalışmalara AFAD Bursa Arama Kurtarma Ekipleri, Jandarma ekipleri, JAK köpekli timi, yerel STK kurtarma ekipleri ve drone ekipleri katılım sağladı.

Yoğun şekilde süren arama kurtarma çalışmaları ardından kayıp vatandaş kendi iradesiyle ekiplerle iletişime geçerek durumu bildirdi.

Sağlık durumu iyi olan şahıs güvenli bir şekilde yetkililere teslim edildi.

Tüm ekiplerin koordineli çalışmalarıyla başarıyla tamamlananan görev sonrasında AFAD tarafından gönüllü katılımcı ekiplere teşekkür edildi.