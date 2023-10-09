Mudanya Belediyesi’nin Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. A. Kadir Çüçen ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Fatih Elmas işbirliğinde ’Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye ve Felsefe’ temasıyla gerçekleştirdiği ’Mudanya Felsefe Buluşmaları’nın ikincisi başlıyor.

Tirilye Taş Mektep’teki buluşmaların ilk konuğu ise Prof. Dr. Ahmet İnam olacak. Ahmet İnam, “Felsefe Gönlümüzün Neresinde?” söyleşisiyle, 13 Ekim Cuma günü Taş Mektep Akademi’de felsefe severlerle bir araya gelecek. Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil 20 Ekim’de “Felsefe ve Biz”, Prof. Dr. Ayhan Bıçak 10 Kasım’da “Felsefeci Olmak ve Felsefe Yapmak”, Prof. Dr. Ali Utku 24 Kasım’da “Babanzâde Ahmed Naim”, Prof. Dr. Mehmet Vural 8 Aralık’ta “Hilmi Ziya Ülken” Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise 22 Aralık’ta “Nurettin Topçu” söyleşisiyle saat 17.00’de Felsefe Buluşmaları’nın konuğu olacak.