Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya'nın Güzelyalı Mahallesi'nde yer alan "Güzelyalı Yat Limanı, Balıkçı Barınağı, Tekne İmal ve Çekek Yeri" faaliyeti için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusunda bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılması planlanan Güzelyalı Yat Limanı, Balıkçı Barınağı, Tekne İmal Ve Çekek Yeri Projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başladı. 153 milyon 707 bin TL'ye mal olacak projenin, ÇED başvuru dosyası halkın görüşüne açıldı.

Söz konusu projeye ilişkin, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 1 Ağustos 2024 tarihinde Halkın Katılım Toplantısı düzenleneceği duyuruldu.

ÇED Başvuru dosyasını incelemek isteyenlerin, Bakanlık Merkezinde veya Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek, zamanlama takvimi içerisinde proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüş bildirebileceği ifade edildi.

Bursa Valiliği'nce organize edilen Halkın Katılımı Toplantısı 1 Ağustos Perşembe günü saat 10.30'da Güzelyalı Balıkçı Barınağı BURULAŞ Tesisi'nde gerçekleştirilecek.