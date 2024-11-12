Bursa Mudanya karayolundaki tehlikeye yol açan göçükler Büyükşehir Belediyesi tarafından tamir edilecek.

İHA’nın gündeme getirdiği karayolundaki tehlikeli göçük haberi Bursa Büyükşehir Beledyiesi’ni harekete geçirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, asfaltlama çalışmaları sebebiyle 13 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Bursa-Mudanya Karayolunun Aydınpınar mevkiinde Mudanya gidiş yönünde yol güzergahında şerit daraltması yapılacağını duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı Yol Yapım Şube Müdürlüğü tarafından 13 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Bursa-Mudanya Karayolunun Aydınpınar mevkiinde Mudanya gidiş yönünde asfaltlama çalışmaları nedeniyle yol güzergahında şerit daraltması yapılacaktır. Bursa Mudanya Karayolundaki asfalt çalışmaları süresince, araç sürücülerinin hız limitlerine uyarak kontrollü seyir etmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olunması, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını ve trafiğin yoğun olduğu saatlerde alternatif güzergahları kullanmaları gerekmektedir."