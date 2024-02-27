Akköy ve Dereköy’de vatandaşlarla buluşan AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, "Tarım yatırımlarımızla köylerde yaşayan vatandaşlarımızın da hak ettiği değere kavuşmasını sağlayacağız" dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, 31 Mart 2024’te gerçekleştirilecek Yerel seçimler öncesinde ilçede vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Mudanya’da mahalle mahalle, köy köy dolaşan Dinçer, son olarak Akköy ve Dereköy’de vatandaşlarla buluştu. İlçe esnafının da sorunlarını dinleyen Dinçer, tarihiyle, geçmişiyle Mudanya’nın önemli bir yer olduğunu ifade ederek, "İlçemizin kent kimliği eksikliği var. Gerçekleştireceğimiz yatırımlarla buraya konfor getireceğiz. Biz olandan da olmayandan da sorumlu olacağız. İlçemizin turistik yapısını ortaya çıkarmak ve herkesin ilgisini Mudanya’ya çekeceğiz. Bununla birlikte tarım yatırımlarımızla köylerde yaşayan vatandaşlarımızın da hak ettiği değere kavuşmasını sağlayacağız. Çok değerli incirimiz, zeytinimiz değerini bulacak. Köylerde yaşayan halkımız emeğinin karşılığını alacak" diye konuştu.

Köy ziyaretlerinin ardından Çepni’ye geçen Gökhan Dinçer, Ayberk Bulut isimli gencin asker eğlencesine katılarak hayırlı tezkerelerdiledi.