Mudanya, bu yıl Avrupa Hareketlilik Haftası’na Türkiye’den katılan 117 belediyeden biri olarak dikkat çekiyor. Etkinlikler, 16-22 Eylül tarihleri arasında çeşitli aktivitelerle halkı çevre bilinci ve sürdürülebilir ulaşım konularında bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Mudanya Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde birçok renkli etkinlik düzenleyecek. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, bu etkinliklerle hem sürdürülebilir ulaşım yöntemlerini teşvik etmeyi hem de çevre bilincini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Dalgıç, bu önemli organizasyona katılmanın gururunu yaşadıklarını ve herkesin etkinliklere katılmasını teşvik ettiğini ifade etti.

Hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler arasında, 21 Eylül Cumartesi günü saat 09.00’da Güzelyalı İDO İskelesi'nden Mütareke Evi'ne kadar sürecek bir sahil bisiklet turu bulunuyor. 22 Eylül Pazar günü ise saat 08.00’de çevre dostu yürüyüş ve doğa keşfi amaçlayan bir trekking etkinliği gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 09.00’da Bursa Tophane’den start alacak 16. Bisiklet Turu, 13.30’da Mütareke Meydanı’nda son bulacak. Ayrıca hafta boyunca, Girit Mahallesi, Mütareke Meydanı, Güzelyalı Atatürk Parkı, Uzunyalı Sahili ve Kapanca Limanı'nda temizlik çalışmaları yapılacak. Çevre kirliliği ve önlenmesi üzerine bir söyleşinin yanı sıra, çocuklar için atık malzemelerden biblo ve oyuncak yapabilecekleri atölyeler ve öğrencilere çevre bilinci eğitimi verilecek.



