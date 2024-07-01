Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi karasularında hakimiyet ve istiklalini bütün dünyaya ilan ettiği Kabotaj Kanunu’nun 98’inci yıl dönümü, Mudanya’da coşkuyla kutlandı. Kutlamalar yarışmalarla renklenirken, heyecanlı dakikaların yaşandığı yağlı direk yarışmasında bayrağı Abdullah Kurtaran aldı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 98’inci yıldönümü, Mudanya’da coşkuyla kutlandı. İskele Meydanı Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan bayram kutlamalarına Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç’ın yanı sıra, ilçe protokolü, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ile Mudanyalılar katıldı. Mudanya sahilinde devam eden kutlamalarda yarışmalar öncesinde protokol üyeleri, deniz şehitleri için denize çelenk bıraktı.

Düzenlenen yarışmalar ise büyük heyecana sahne oldu. 200 metrelik yüzme yarışında Mustafa Kesici birinci olurken, Fırat Başarır ikinci, Çağla Özeren ise üçüncülüğü elde etti. Bayram kutlarının geleneksel ve merakla beklenen yarışması, yağlı direkten bayrak kapma yarışması ise büyük heyecana sahne oldu. Bayrağı iki kez tutmasına rağmen direkten söküp alamayan Abdullah Kurtaran, üçüncü denemesinde bayrağı alan isim oldu. Kutlamalar kapsamında saat 14.00’de BUDO İskelesi’nden vatandaşlar için ücretsiz tekne turu düzenlendi.