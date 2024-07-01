Bandırma Belediyesinin düzenli olarak deterjanlı su kullanarak yaptığı sokak ve meydan temizliği, Marmara Denizi’ni tehdit ediyor. Uzmanların uyarılarına kulak asmayan Bandırma Belediyesi’nin bu uygulaması müsilaj oluşumunu tetikliyor.

Bandırma Belediyesi sokak ve meydan temizliğinde düzenli olarak deterjanlı su kullanmaya devam ediyor. Uzmanların müsilaj riski nedeniyle bir damla bile kimyasalın karışmaması gerektiğini vurguladığı Marmara Denizi, Bandırma Belediyesi’nin bu vurdumduymazlığı nedeniyle düzenli olarak kimyasal maddelere maruz kalıyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, daha önce verdiği bir röportajda Marmara Denizi’ndeki kirlilik nedeniyle muhtemel müsilaj tehlikesine dikkat çekmiş ve müsilaj oluşumunun Marmara Denizi’ne karışan deterjan ve dezenfektan atıklarından kaynaklandığını belirtmişti.

Prof. Dr. Mustafa Sarı konu ile ilgili verdiği röportajda, “Müsilaj, denizi aşırı kirletmemizin tetiklediği bir sonucudur. Deterjanlar veya bütün kimyasallar kirlilik kaynağıdır. Müsilajın temelini oluşturan şey denizdeki azot-fosfor dengesinin bozulmasıdır. Her türlü kimyasal arıtılmadan denize gönderildiği takdirde oradaki azot-fosfor dengesini bozacağı kuşkusuzdur. Bu da müsilaja davetiye çıkaran bir sonuçtur” şeklinde konuşmuştu.