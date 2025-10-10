Mudanya’nın Kaymakoba Mahallesinde gerçekleşen zeytin ve incir üretiminde doğru tarım teknikleri eğitiminde, hastalık ve zararlıları mücadele konuları işlendi. Ayrıca kaliteli zeytinyağı üretimi ve muhafazasına değinilerek zeytinyağı tadımları yapıldı.

Kaymakoba Mahallesi’nde Bursa İl ve Mudanya İlçe Tarım Müdürlüklerinden teknik personelin sunumuyla doğru tarım teknikleri eğitimi, zeytin ve incir üreticilerine önemli bilgiler sunuldu. Zeytin ve incir yetiştiriciliği, entegre mücadele yöntemleri, gübreleme teknikleri ve kaliteli ürün elde etme konularında kapsamlı bilgileri üreticilere aktarıldı. Katılımcılar, uzmanlar tarafından verilen bilgiler doğrultusunda zeytin üretiminde daha etkin ve verimli yöntemler kullanarak ürün kalitesini artırmayı hedefliyor.