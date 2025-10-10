Türkiye Futbol Federasyonu Antrenör Eğitim Müdürlüğü, 1-10 Ekim 2025 tarihleri arasında 10 ilde eş zamanlı olarak UEFA C Kursu düzenledi.

TFF bölge temsilciliklerinin katkılarıyla gerçekleştirilen eğitimler; Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Trabzon, Antalya, Van, Erzurum, Bursa, Sakarya ve Adana’da yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Antrenör Eğitim Müdürü Emre Aydemir, süreçle ilgili olarak, "UEFA C Kursları ile amacımız, antrenör eğitimini tabana yaymak ve temel düzeyde futbol bilgisini geliştirmektir" dedi.

UEFA C Kursları, Kasım ve Aralık 2025’te de devam edecek.