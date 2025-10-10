Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve lisanslı toplama firması KOLZA Biodizel iş birliğiyle yürüttüğü Geleneksel Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması, ilçedeki tüm ilköğretim ve lise düzeyindeki okulları kapsayacak. Öğrenciler, 13 Ekim 2025 ile 8 Mayıs 2026 tarihleri arasında topladıkları atık yağlarla hem çevrenin korunmasına katkı sağlayacak hem de okulları için ödül kazanma fırsatı yakalayacak.

105 BİN 555 KİLOGRAM ATIK YAĞ TOPLANDI

2012 yılından beri kesintisiz olarak gerçekleştirilen yarışma, çevre bilincine sahip yeni nesillerin yetişmesine önemli katkılar sundu. Okullar ve öğrencilerin yoğun katılımıyla şimdiye kadar toplam 105 bin 555 kilogram bitkisel atık yağ toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Böylece, tonlarca su kaynağının kirlenmesi engellenirken, atık yağlar biodizel gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüştürüldü.

ÖDÜLLER 5 HAZİRAN’DA SAHİPLERİNİ BULACAK

Öğrenciler evlerinden getirdikleri kullanılmış kızartma yağlarını okullarına teslim ederek hem çevre bilinci kazanacak hem de okulları için puan toplayacak. Yıl boyunca en fazla atık yağ toplayan okullar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Nilüfer Barış Meclisi’nde düzenlenecek törende ödüllerini alacak.

İLÇE GENELİNDE ÇALIŞMA

Diğer yandan Nilüfer Belediyesi, atık yağ toplama çalışmalarını sadece okullarla da sınırlı tutmuyor. İlçe genelindeki tüm site ve apartmanlardan gelen talepler doğrultusunda atık yağ bidonları temin edilirken, 64 mahalle muhtarlığında da toplama noktaları bulunuyor. Ayrıca, ilçedeki işletmelerin de iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alabilmeleri için lisanslı firmalarla atık yağ sözleşmesi yapması zorunlu tutularak, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.