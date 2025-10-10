Operasyonda eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanımız Turgay Erdem ve daha önce kendisiyle birlikte görev yapmış belediye bürokratları ifadeye çağrıldıklarında gidebilecek konumdadır. Kaçma şüphesi bulunmayan, belediye başkanı ve çalışma arkadaşlarının bu şekilde gözaltına alınması, toplumun vicdanını ve adalet duygusunu yaralamaktadır. Hukukun üstünlüğünü ve kamu vicdanını zedeleyen bu uygulamalara bir an önce son verilmelidir." ifadelerini kullandı.

