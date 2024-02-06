Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, en büyük sorunların başında gelen spor salonu problemini en yakın zamanda çözeceklerini ve iki yeni yurt yapacaklarının müjdesini verdi.

2024 yılında hayata geçirilmesi planlanan projelerden bahseden Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, iki tane yeni yurt yapacaklarını söyledi. Bin 300 kişilik ve 450 kişilik olmak üzere iki ayrı yeni yurt projesiyle Yalova’da uzun yıllar problem yaşanmayacağının altını çizen Salih Kılıç, “2023 yılı bizim Gençlik ve Spor açısından güzel geçti. Özellikle yurtlarda erkeklerde başvuran herkesi aldık. Dışarıda kimse kalmadı. Kızlarda da şu anda 20 tane yedeğimiz kaldı. Onlarda son bir ay içerisinde yerleşir diye düşünüyorum. Bu anlamda Yalova’da okumaya gelen her öğrenci mağdur edilmeden yurtlarda kaldı. Bu açıdan baktığımız zaman iyi geçti. Herhangi bir sıkıntımız olmadı çok şükür. Spor alanında da bir takım projeleri hayata geçireceğiz inşallah. Tabii deprem olmasından dolayı biraz ötelendi ama bu yıl 2024 yılında yapmamız gereken şeylerin planını yaptık. Hayata geçirmeye gayret ediyoruz inşallah. Ayrıca bin 300 kişilik yeni bir yurt projemiz yatırım programına alınmıştı. Bu günlerde zemin etüdü yapılacak. Birkaç ay içerisinde de onun inşaatına başlanacak. Yurtlar bölgesinde 2 yurdun arasına bin 300 kişilik yurt yapıyoruz. Onu da yaptığımız zaman Yalova’da yurt problemi kalmayacak. Bir de Çınarcık’ta bir yer ayarladık hazineden inşallah. Oraya da bir 450 kişilik yurt yapacağız. Şu anda hazineden arsayı müdürlüğümüz bünyesine almaya çalışıyoruz. Yazılarımızı yazdık. Çınarcık’a da böyle bir yurt kazandırırsak, Yalova’da uzun yıllar yurt probleminin kalmayacağını düşünüyorum. Yurt olması, üniversiteyi tercih sebep oluyor. Çocuklar eğer tercih edildikleri yerde kalma problemi yoksa tercihte ön sıralara alıyorlar. Yalova’mızda böyle bir il olacak. Çınarcık’taki yurt kiralık, yeni yurdu yaptığımızda daha henüz başlangıcındayız ama 450 kişilik olacak. Oraya kız yapacağız. Şu andaki kiralık yurdumuzu da erkek yaptığımızda orayı da çözmüş oluyoruz. Çünkü en fazla Meslek Yüksek Okulu’nda öğrenci Çınarcık’ta var. Oraya da bir yurt yapmamız gerekiyor, yerini de buldukça çok şükür orada yaptığımız zamanda güzel bir hizmet, gençlerimize ve geleceğe güzel bir şey bırakmış olacağız” diye konuştu.

“Bisiklette çok iyiyiz, masa tenisinde çok iyiyiz, boksta çok iyiyiz”

Spor branşlarında çok iyi olduklarını ve derecelerin gelmesiyle birlikte o branşa ilginin arttığını da kaydeden Müdür Kılıç, “Spor alanında tabii ki projelerimiz var. Spor alanımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Stadımızın tribünlerinin yıkımı var, bir de yıkılmış salonun yerine kapalı spor salonu yapma projemiz var. Bunlarla ilgili girişimlerimiz var. Bunun dışında okul sporlarımız, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projelerimiz bunlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 50 branşta antrenörümüz var. Her branşta ciddi derecede başarılar elde ediyoruz. Bisiklette çok iyiyiz, masa tenisinde çok iyiyiz, boksta çok iyiyiz. Güreş zaten malum dünya şampiyonu çıktı Yalova’dan. Kadın sporcu olması özel bir şeydi. Türkiye için de özel bir şey çünkü bu kızların güreşe ilgisini arttırıyor. Son dönemlerde kız çocuklarının güreş yapma isteği arttığını fark ettik. Bu da dünya şampiyonu çıkmasından kaynaklı. Mete Gazoz’un başarısından dolayı ciddi bir şekilde okçuluğa rağbet var. Çocuklarını herkes okçuluğa yönlendiriyor. Yüzmede başarılarımız var. Özel sporcularımızda başarılarımız var” dedi.

“Önceliğim antrenman salonu, kapalı spor salonu yapmak”

Yalova’daki en büyük sorunların başında gelen salon eksikliğinin de giderilmesi için tüm çabayı göstereceklerini ve yakın zamanda şekilleneceğini belirten Müdür Kılıç, “Yıkılan bir spor salonumuz var. Aslında biz orayı olgunlaştırmıştık. Projemizi de belirlemiştik. Bakanlıkla görüşmüştük. Yapmaya başlayacaktık, deprem oldu. Deprem olunca ötelendi. Ama yapacağız. Bu merkezdeki yıkılan salonun yerine bir salon yapmayı planlıyoruz. Bir de yeni İl Müdürlüğümüz binası var üniversitenin karşısında. Onun önünde bir boş alan var. Oraya da antrenman salonu, bir de açık tenis kortları yapacağız. Projelendirdik, onu da yapacağız. Yakın zamanda yamaç paraşütü ile ilgili bir çalışmamız var. Çınarcık tarafında bu hafta arkadaşlar gittiler yerinde inceleme yaptılar, tırmanma ve yamaç paraşütü olarak orada da bir yer ayarlayacağız. Aynı zamanda bir atış poligonu projemiz var. Şu anda onun üzerinde çalışıyoruz, yerimiz var. Ormandan tavsiye ettik Kurtköy tarafında. Atış poligonu da yapacağız ama burada gerçekten de ihtiyaç olan antrenman salonu ihtiyacımız var. Bunu yaptırırsak Yalova’ya büyük bir katkı sağlamış olacağız. Önceliğim antrenman salonu, kapalı spor salonu yapmak. Çünkü bir tane salonumuz var. Yalova’nın bütün programları oraya bakıyor. Doğal olarak gerçekten çok büyük bir ihtiyacımız var. Çaba sarf ediyordu, siyasilerimiz, valimiz bu konuda bize destek oluyor inşallah yakın zamanda şekillenecek somut bir hale dönüşecek. Yalova konum olarak güzel bir yerde aslında turnuvalar kenti olabilir. Yeterli bir tesisimiz olduğu zaman bütün şampiyonalar Yalova’da yapılabilir. Çünkü kalabilecekleri oteller var. Sadece bu karşılaşmaları yapabilecekleri tesis sorunumuz var. Çiftlikköy’de Spor Toto aracılığıyla belediyenin yaptığı bir salon projemiz var, yarım kaldı o da tamamlanacak. Ona da ödenek ayırdılar, o da tamamlanırsa bayağı bir yükümüzü alacak. Orada yapılacak karşılaşmalar Yalova’yı biraz rahatlatacak” ifadelerine yer verdi.