Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği eş zamanlı operasyonla Yusuf Kavuk'un sevgilisi Derya Altun, Derya Altun'un annesi ve kız kardeşi, Derya Altun'un Yusuf Kavuk ile Makedonya'da tanıştırdığı Harun Ateş ve Harun Ateş'in sevgilisi olduğu söylenen kız arkadaşı gözaltına alındı.

Gözaltındaki sorguları sürerken içeriden gelen bilgileri aktaran Müge Anlı, Derya Altun ve Harun Ateş'in sevgili olduklarını kabul ettiklerini söyledi.

7 Aralık'ta kahvaltıya gittikleri bir mekanda yan yana görüntülenen Harun Ateş ve Derya Altun'un birlikte olmaları kafaları karıştırdı.

TUTUKLANDI

Gözlatına alınanlar arasındaki Derya Altun, İnegöl de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Yenişehir cezaevine gönderildi. Harun Ateş'in ise sorgulaması sürerken Yusuf Kavuk'un cenazesinin Bozüyük çevresinde arandığı öğrenildi.