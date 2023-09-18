Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, 20 gün önce Balıkesir Altınoluk’ta kaybolan muhabbet kuşu Maviş’i, saatler içinde bulup 90 yaşındaki sahibi Ayşe Kaygısız’a kavuşturdu.

Manisa’da yaşayan 90 yaşındaki Ayşe Kaygısız, 30 Ağustos’ta, Balıkesir Altınoluk’ta, oğlunun yazlığından kaybolan muhabbet kuşu Maviş’i bulmak için Müge Anlı’nın kapısını çaldı. Son günlerini yaşadığını, muhabbet kuşunun yol arkadaşı olduğunu söyleyen Ayşe Kaygısız, canlı yayındaki, “Kimse onun yerini tutamaz. 90 yaşındayım, Maviş’in yoluna düştüm. Bana Maviş’imi bulun" sözleriyle, can dostuna duyduğu sevgisiyle hem usta gazetecinin hem de tüm Türkiye’nin yüreğine dokundu.

Hayata geçirdiği Patibuldular projesiyle kayıp can dostlarını bulan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, aldığı ihbarlar sonrası harekete geçti. Usta gazeteci, Maviş’i, Balıkesir Altınoluk’taki evinden kaçtıktan sonra sokakta bulup sahiplenen şahsa ulaştı.

Müge Anlı, 400 kilometre uzaklıkta bulduğu muhabbet kuşu Maviş’i, İstanbul’a, stüdyosuna getirdi ve sahibi Ayşe Kaygısız’la buluşturdu. Maviş’ine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ayşe Kaygısız, “Hoş geldin anneciğim. Nerelerdeydin sen? Civcivim, Maviş’im, karabiber gözlüm benim” sözleriyle yüzleri gülümsetti.

Proje ile 707 kayıp can dostunu buldu

Anlı, PatiBuldular projesiyle sezon finali sonrası verdiği kısa arada 15; toplamda ise 707 kayıp can dostumuzu bularak ailelerine teslim etti.