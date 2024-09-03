Osmaniye'de yaşayan Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümünü araştıran Müge Anlı'nın canlı yayında kan donduran bir itiraf geldi. Mehmet Yörük'ün ölümünün ardından Yörük'ün eşiyle dini nikah kıyan Mustafa'nın cinayeti işlediği belirlendi.

Müge Anlı'nın canlı yayınında, Osmaniye'de şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Mehmet Yörük'ün ölümüyle ilgili önemli bir itiraf geldi. Mehmet Yörük'ün oğlu, babasının ölümünden annesi Sebile Hanım ve onun sevgilisi olduğu iddia edilen Mustafa isimli kişiyi sorumlu tutarak programa başvurdu.

FOTOĞRAFLAR VE TEHDİT DETAYI

Programın son bölümünde, Mehmet Yörük'ün eşi Sebile Hanım, kocasının ölümünde suçlanan Mustafa hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sebile Hanım, Mustafa'nın kendisini fotoğraflarla tehdit ettiğini ve Mehmet Yörük'ü Mustafa'nın öldürdüğünü itiraf etti.

EŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SONRA İMAM NİKAHI KIYDI

Müge Anlı'nın canlı yayınına katılan Sebile Hanım, Mustafa'nın uygunsuz fotoğraflarını çekip kendisini tehdit ettiğini dile getirmiş, eşinin öldüğü gün Mustafa'nın evde olduğunu ifade etmişti.

CANLI YAYINDA KAN DONDURAN İTİRAF GELDİ

Sebile Hanım, eşinin ölümünden sonra Mustafa ile imam nikahı kıydıklarını canlı yayında dile getirmişti. Müge Anlı'da Mehmet Yörük'ün ölümüyle ilgili itiraf geldi. Mustafa'nın hazırladığı suyu eşine içirdiğini dile getiren Sebile Hanım, eşinin bu şekilde öldüğünü itiraf etti.

Mehmet Yörük'ün eşinin itiraflarından satır başları şu şekilde:

Eşim Mehmet, Mustafa'nın verdiği suyu içtikten sonra dili diline dolaştı, kendini kaybetti. İçer içmez yere düştü. Altına pisledi. Ben temizledim. Daha sonra hastaneye kaldırıldı. Hastaneye götürüldü. Ambulansı Mustafa aradı. Bana arattırmadı. Akşam 7-8 gibi ambulans geldi. Mustafa, "Hastanede iyileşemez" dedi. Suyun içerisine ne koyduğunu bilmiyorum. Bana da su içiriyordu ama bana içirdiği suyla bana bir şey olmadı.

"BUNCA AY SAKLADIM AMA..."

Benim çocuklarım var, istemem seni dedim. Çünkü çocuklarıma kötü davranıyordu. Senin yüzünden eşimi kaybettim dedim. Bunca ay sakladım ama bunu gelin bir de bana sorun.

"BEN ALLAH MIYIM?"

Şüpehli Mustafa'nın "Mehmet getirdiğim suyu içtikten sonra aramızdan ayrılacak" dediğini söyleyen Sebile Hanım'a karşılık Mustafa da "Ben Allah mıyım?" diyerek iddiaları yalanladı.

CANLI YAYINDA GÖZALTI

Yaşananların ardından ekipler canlı yayına gelerek Mustafa'yı gözaltına aldı.