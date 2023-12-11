Müge Anlı'nın programında dikkat çeken bir konuk, Ayden Hanım oldu. Genç kadın, babası Ali Bey'in, kendisinden yaşça küçük bir kadınla evlenerek mal varlığıyla aldatıldığını iddia etti. Ayden Hanım, üvey annesinin daha önce cinsel güç artırıcı ilaçlar kullanarak bir adamın ölümüne neden olduğunu ileri sürerek izleyicileri şaşırttı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in canlı yayınında bağlanan Ali Bey, kızının iddialarına karşı çıkarak, "Evlatlarımı mirasımdan mahrum edeceğim" restini çekti. Ayden Hanım şu ifadeleri kullandı:

"Babam, annemi mezarlığa koyduğumuz gün 'Ben evleneceğim.' dedi. Birçok bayanla tanıştı. Babalar Günü'nde adının Dilber olduğunu öğrendiğim ama bize kendisini Sümeyye olarak tanıtan birisiyle çıktı geldi. Babam onunla evlenmek istediğini söyledi. Babam onu getirdikten sonra, kadının imam nikahlı eşi bizi aradı. Ve 5 yıldır kendisiyle imam nikahlı olduğunu söyledi. Bana 'Bu kadın öyle bir cilve yapacak, babanız sizi unutacak. Bu cinsel güç artıcı ilaçlarla daha önce bir adamın ölümüne yol açtı. Hedefi hep yaşlı insanlar.' dedi. Babam bu iddialar sorasında benden bu kadını araştırmamı istedi. Kadın beni aradı ve 'Babanız zengin mi?' dedi. Babama ısrar ederek resmi nikaha ikna etmiş. Ağustos ayında evlenmişler. Cilve yaparak babamı kandırdı. " Bursa'da hırsızlar Atatürk büstünü çaldı

Ali Bey'in kızının iddiaları üzerine programa katılan Ali Bey, eşini sevdiğini ve çocuklarına miras bırakmayacağını belirterek iddiaları yalanladı. Ancak yaşlı adamın komşuları, canlı yayına bağlanarak Ali Bey'in akıl sağlığının yerinde olduğunu ve kararının doğru olduğunu savundu.

Programda Ali Bey, çocuklarından korktuğunu ifade ederek, "Yarın reddi miras yapacağım. Canım tehlikede. Çocuklarım bana bakmadı bile. Bana bir bardak su vermediler." şeklinde çocuklarına sert çıkıştı. Üvey anne Ayden Hanım ise, eşinin mobil bankacılık hesabından 170 bin TL aktarıldığını iddia etti.

Hedefteki Sümeyye Hanım ise sessiz kalmayarak, "Ben ev filan istemedim. Kavga falan olmadı. 'Bir şey istemiyorum' diye sözleşme imzaladım." dedi.

Dini nikahlı eş Yücel Bey'in telefon bağlantısıyla programa katılmasıyla olaylar daha da karmaşıklaştı. Yücel Bey, "Bu kadın beni kandırdı." dedi. Ancak Müge Anlı, "Kendi karına sahip çık. Utanmadan bir de arıyorsun!" diyerek sert bir tepki gösterdi.

Dramın bir diğer boyutu ise Sümeyye Hanım'ın iddialarına göre, ölümüne neden olduğu kişinin gelininin canlı yayına bağlanması oldu. Gelin, "Kayınperderime kutu kutu ilaçlar verdi. Kızım rahatsızdı, evimize kızıma bakmak için geldi. Sonra babamla nikah kıydı. Evimizden bavullarca eşya aldı. Daha sonra İstanbul'da 3 çocuklu birisiyle evlendi. Ben olsam bu kadına hayatta nikah kıymazdım." şeklinde konuştu.