28 yaşındaki Habibe, 2005 yılından beri kayıp olan annesi Nezaket Uyur’u bulmak için üç kız kardeşiyle birlikte Müge Anlı'ya başvurdu. Annelerinin cinayete kurban gittiğinden şüphe duyan kardeşler, katilin babaları olduğunu öne sürdü.

Programda kayıp kadının uyuşturucu kullandığı ve eve erkekler getirdiği yönünde iddialar gündeme geldi. Habibe, babalarının kendilerine ve kardeşlerine "Sizin babanız kim, onu bile bilmiyorum” diyerek şiddet uyguladığını belirtti. Kayıp kadının eşi Yusuf ise, "Karım uyuşturucu kullanıyordu ve fuhuş yapıyordu” şeklinde bir iddiada bulundu.

Türkiye'nin gündemini meşgul eden olayda, dünkü yayında tansiyon yüksek anlar yaşandı. Yayına katılan bir gizli tanık, kayıp Nezaket’in kayınbiraderleri tarafından tecavüz edilip öldürüldüğünü öne sürdü. Gizli tanık, Nezaket’in eşi Yusuf’un da olaydan haberdar olduğunu iddia etti. Skandal itirafın ardından, eski eş Yusuf canlı yayından alınıp, elleri kelepçelenerek polis tarafından gözaltına alındı.

Müge Anlı canlı yayında cinayet itirafının geldiğini açıklayarak Yusuf’un 4 kardeşinin de gözaltına alındığını belirtti.

Yayında yapılan açıklamaya göre, cinayetin sebebi de belli oldu. İtirafa göre, amca Adem, kardeşinin eşi Nezaket ile ilişki yaşadığını, bu ilişkiyi kardeşi Yusuf’un öğrendiğini, intikam için tecavüz ederek öldürdüklerini söyledi. Amcalardan biri de genç kadını Belgrad'a gömdüklerini söyledi.