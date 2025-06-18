Üreticilerin daima yanında olan ve bu doğrultuda projeler hayata geçiren Milas Belediyesi daha önce ekimini yaptığı karakılçık buğdaylarının hasadını gerçekleştirdi.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından mülkiyeti Milas Belediyesi’ne ait Köşk Mahallesi’nde bulunan 17 bin m2 lik arazide ekimi yapılan ve olgunluk süresini tamamlayan buğdayların hasadı yapıldı. Hasadı yapılan ürünlerin sonraki süreçte tohumluk olarak vatandaşlara dağıtılacağı, hasattan kalan otların ise saman yapılarak üreticilerle buluşturulacağı ifade edildi.

Başkan Topuz hasadı yerinde takip etti…

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen buğday ekimine katılıp kendi elleriyle tohumları toprakla buluşturan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, karakılçık buğdaylarının hasadına da katılarak çalışmaları yerinde takip etti.

HASADIMIZ BEREKETLİ OLSUN

Köşk Mahallesi’nde gerçekleştirilen hasatta konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, “17 bin m2 lik tarlamıza Aralık ayında yaptığımız ekim neticesinde karakılçık buğdayının ekimini gerçekleştirmiştik. Şimdi de hasadını yapıyoruz. İnşallah verimli bir ürün alırız. Karakılçık buğdayı ata tohumu olmasından dolayı korunması gereken bir ürün. Bu ürünü önümüzdeki yıllarda daha da geliştirerek daha geniş alanlara ekerek çoğaltmayı amaçlıyoruz. Elde ettiğimiz ürünleri vatandaşlarımıza dağıtarak onların da karakılçık buğdaydan istifade etmelerini sağlayacağız. Bir kısmını belediye olarak kendimiz ekiyoruz. Kalan kısmını da vatandaşlarımıza dağıtacağız. Sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde bu tür çalışmaları yapmak durumundayız. Kırsal kesimdeki mahallelerde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik çalışmaları Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz kanalıyla yapmaktayız. Elde ettiğimiz karakılçık buğdaylarının samanını da yine vatandaşlarımıza dağıtacağız. Kırsal kalkınma programı çerçevesinde vatandaşlarımızın işini kolaylaştıracağız. Hayırlı olmasını diliyorum. Hasadımız bereketli olsun” dedi.