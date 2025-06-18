Satışa çıkarılan taşınmazlardan biri 97 metrekare olup 2 milyon 250 bin TL bedelle, diğer iki daire ise 123 metrekare büyüklüğünde olup sırasıyla 2 milyon 600 bin TL ve 2 milyon 550 bin TL bedelle alıcı bekliyor. Yayımlanan ilanda dairelerde 3 oda, 1 salon, 2 balkon, kombi sistemi, laminant parke, PVC pencereler ve çelik kapı gibi detaylar yer alıyor.

İlk artırma 29 Temmuz'da başlayıp ve 5 Ağustos'da sona erecek. Alıcı çıkmaması durumunda ikinci artırma 29 Ağustos-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.