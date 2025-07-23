Muğla Büyükşehir Belediyesi, ulaşıma yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. 2025 yılı itibarıyla il genelinde tamamlanan ve devam eden projelerle birlikte hem şehir içi hem kırsal bölgelerde modern, güvenli ve konforlu ulaşım ağları oluşturuluyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım yatırımlarını sürdürerek vatandaşların güvenli, konforlu ve modern yollarla seyahat etmesi için çalışmalarına devam ediyor.

2024 yılında 184 bin metre 2.kat, 18 bin metre de sıcak asfalt çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, 202 bin metre yol çalışması gerçekleştirdi.

652 MİLYONLUK YATIRIMLA ULAŞIM GÜÇLENİYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı itibarıyla tamamlanan ve devam eden projeler kapsamında yol ağına 652 milyon 188 bin 300 TL yatırım yaptı.

Kent genelinde planlı, kalıcı ve uzun ömürlü yol projelerini hayata geçirmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, yenilenen yollarla sürdürülebilir ulaşımı hedefliyor. 13 ilçede yeni ve güvenli yollar için planlamalar devam ediyor.

YOL YATIRIMLARINA SANAT YAPILARI DESTEĞİ

2024 ve 2025 yıllarında tamamlanan yol projeleri, sanat yapılarıyla da güçlendirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hendek betonları, taş duvarlar, menfezler ve istinat duvarları toplamda 35 bin 734 metre uzunluğa ulaştı. Sanat yapıları projelerinin 2024 yılı toplam maliyeti ise 96 milyon 349 bin 122 TL oldu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, kent genelinde vatandaşlarımızın güvenli, konforlu ve sürdürülebilir ulaşım olanaklarına kavuşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ulaşım, sadece günlük hayatın bir parçası değil, aynı zamanda sosyal yaşamın, üretimin ve kalkınmanın da temel altyapısıdır. Bu anlayışla hem şehir merkezlerinde hem de kırsal mahallelerimizde yol yapım, bakım ve altyapıçalışmalarına öncelik veriyoruz. Altyapısı tamamlanmış, dayanıklı, uzun ömürlü yollarla Muğla’yı geleceğe hazırlıyoruz. Kaynaklarımızı etkin kullanarak, yerel ihtiyaçları dikkate alan, planlı ve kapsayıcı bir hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Tüm ilçelerimizde yol yatırımlarımıza aynı titizlikle devam edecek, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için çalışmayı sürdüreceğiz.” diye konuştu.