Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -

S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik), 18 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, 2025/2026 üretim sezonuna ilişkin yağlık ayçiçeği tarife kontenjanı ve gümrük düzenlemelerinin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Birlik, yağlık ayçiçeğinin gıda arz güvenliğinde kritik bir rol oynadığına dikkat çekerek, söz konusu uygulamanın çiftçilerin gelirini sürdürülebilir kılacağı, sanayiciye üretim planlamasında öngörü sunacağı ve ülke genelinde fiyat dengesi oluşturacağı görüşünü paylaştı.

ÜRETİMİ DESTEKLEYEN ÇİFTÇİ MERKEZLİ YAKLAŞIM

Trakya Birlik, 2024/2025 sezonunda yürürlüğe giren tarife kontenjanı ve ithalatı ikame eden fiyat politikalarının, yüksek girdi maliyetleri ve elverişsiz iklim koşullarına rağmen çiftçiye önemli bir destek sağladığını belirtti. Bu politikaların etkisiyle yağlık ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 15 oranında arttığı ifade edildi. Ayrıca, geçtiğimiz sezon yüzde 50’nin altına gerileyen yağlık ayçiçeğinde yeterlilik oranının, yüzde 75 ila 80 seviyelerine çıkarılması hedefiyle Ticaret ve Tarım Bakanlıkları koordinasyonunda yürütülen politikaların başarıyla uygulandığı vurgulandı.

YENİ DESTEKLER VE KÖY BAZLI VERİM SİGORTASI

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025/2026 sezonunda yağlık ayçiçeğini stratejik ürün kapsamına alarak “Temel Üretim Desteği”ne ek olarak “Planlı Üretim Desteği”, “Yerli Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği” ve “Su Kısıtı Desteği” sağladı. Ayrıca, dünyada ilk kez uygulanan “Köy Bazlı Verim Sigortası” ile kuraklık gibi iklimsel risklere karşı üreticiler korunacak. Bu destekler, üretim motivasyonunu artırarak risk ve belirsizlikleri azaltmayı hedefliyor.

18 Temmuz 2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 12 Ocak 2026-31 Mayıs 2026 tarihlerinde 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu için yüzde 0, bunun karşılığı 400 bin ton ham ayçiçeği yağı için yüzde 20 gümrük vergisiyle tarife kontenjanı açıldı. Kontenjan, 1 Temmuz-30 Kasım 2025 arasında yerli tohum alımı yapan ve ham/rafine ayçiçeği yağı üreten sanayici firmalara öncelikli olarak dağıtılacak. Başvurular, 1-15 Aralık 2025’te e-Devlet veya Ticaret Bakanlığı’nın “E-Hizmetler” platformu üzerinden e-imza ile yapılacak. İthal lisansları devredilemeyecek ve yalnızca belirtilen dönemde kullanılabilecek.

Trakya Birlik, çiftçi odaklı politikalar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakan Yardımcıları Mustafa Tuzcu ve Dr. Ahmet Bağcı, Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, bölge milletvekilleri ve ilgili bürokratlara teşekkür etti. Birlik, 2025/2026 sezonunun çiftçiler, üretici ortaklar ve ülke için bereketli olmasını diledi.