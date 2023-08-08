Muğla Büyükşehir Belediyesi kentte tarımsal üretimin artması ve daha yeşil bir çehreye kavuşması için İl genelinde 228 bin 400 ağaç fidanını toprakla buluşturdu.MUĞLA (İGFA) - Çevre hassasiyetine büyük önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, özellikle kentin tarımsal üretiminin artması ve daha yeşil bir çehreye kavuşması açısından 228 bin 400 ağacı toprakla buluşturdu.



Özellikle çöp sahası olarak kullanılan alanların rehabilite edilerek doğaya kazandırılması için çalışma yapan ekipler bu kapsamda kapanan çöp sahalarının yeşillendirilmesi amacıyla ağaçlandırma çalışmaları yaptı.

Bunun yanı sıra tarımsal üretimin desteklenmesi adına üreticilere ceviz, incir, zeytin ve kestane fidanı dağıtım yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda birçok ilçede hem tarımsal kazanç sağlanmasına destek oldu hem de daha yeşil bir kent için ağaç dikimi yaptı. Ekipler ayrıca alternatif tarım ürünleri yetiştirilmesi amacıyla sakız ve dut ağacı dikimi yaptı.

İl genelinde çevre ve yeşil alan düzenlemeleri kapsamında önemli çalışmaları hayata geçiren Büyükşehir ekipleri yol kenarları, parklar ve çeşitli yeşil alanlarda da ağaç dikimi gerçekleştirdi. Şehir merkezlerinin daha yeşil bir görünüm kavuşması için kent merkezlerinde de 11 bin 270 ağaç dikimi gerçekleştiren ekipler, tarımsal üretim, rehabilitasyon ve yeşil alan düzenlemeleri için toplam 228 bin 400 ağacın toprakla buluşmasını sağladı.

Kentin farklı noktalarında yapılan ağaç dikimleri ve Muğla’nın korunması adına açılan 159 çevre davası ile Büyükşehir Belediyesinin kentin doğasının korunmasına yönelik çalışmaları ve mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi kentin doğasını korumak ve yeşil bir şehir yaratmak için 2014 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmalar kapsamında sorumluluk alanlarındaki yeşil alan miktarını yaklaşık 3,5 kat arttırarak 255 bin metrekareden 827 bin 98 metrekareye çıkardı. Göreve başladığı 2014 yılından itibaren 8 yıllık süre zarfında il genelinde sorumluluk alanında bulunan 255 bin 180 metrekare olan yeşil alan miktarını yaklaşık 3,5 kat arttırdı.