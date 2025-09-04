Muğla Büyükşehir Belediyesi arıcıların en büyük sorunlarından biri olan büyük balmumu güvesine karşı “Temiz Petek” Projesi’ni başlattı.MUĞLA (İGFA) - Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıyan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Temiz Petek Projesi arıcılara destek oluyor. Proje kapsamında kabartılmış petekler -30 derecede şoklanarak büyük balmumu güvesi, larva, pupa ve yumurtaları yok ediliyor. Böylece hem peteklerin saklama döneminde zarar görmesi engelleniyor hem de balda kalıntı sorununun önüne geçiliyor. Şoklanan ve paketlenen petekler arıcılara teslim edilerek evlerinde güvenle saklanmaları sağlanıyor.

214 BİN 469 PETEK ŞOKLANDI

Bugüne kadar 214 bin 469 adet petek şoklanarak üreticilere teslim edildi. Projeden yararlanmak isteyen üreticiler, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 444 48 01 numaralı telefonundan bilgi ve randevu alabilecek. Proje, 29 Kasım 2025 tarihine kadar devam edecek.

BAŞKAN ARAS: “ARICILIĞIN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, arıcılığın Muğla için hayati önem taşıdığını vurguladı; “Muğla, Türkiye’nin en önemli bal üretim merkezlerinden biri. Arıcılarımızın en büyük sorunlarından biri olan büyük balmumu güvesine karşı geliştirdiğimiz ‘Temiz Petek’ Projesi ile üreticilerimize destek olmayı sürdürüyoruz. Bu proje sayesinde hem balda kalıntı sorununun önüne geçiyoruz hem de arıcılarımızın emeklerini güvence altına alıyoruz. Arıcılığın geleceğini korumak ve Muğla’nın üretim gücünü artırmak için çalışmaya devam edeceğiz.”