Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatından yüzde 2,6 pay alan, su ürünleri sektöründe Türkiye birincisi olan Muğla 2022 yılında 1 milyar 14 milyon dolara ulaşan ihracatını, 2026 yılı sonunda 2 milyar dolara taşımayı hedefliyor. Sezonun ilk sağım çam balı için mezat düzenlenen Muğla'da yaklaşık 2 kilogramlık bal 61 bin TL'ye alıcı buldu.MUĞLA (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri ve Ekonomi Gazetesi İş birliğinde, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Ege İhracat Buluşmaları Muğla Toplantısında konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye’nin 4 Eylül 2023 tarihinde açılanan 2023-26 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programa kilitlendiğini, 2026 yılı sonunda Türkiye’nin 302,2 milyar dolar ihracat hedeflediğini, OVP’deki ihracat hedefine Muğla’nın 2 milyar dolarlık katkı sağlayabilecek potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

“Ege İhracat Buluşmaları” ismini verdikleri toplantılarda, ihracatçı firmalarla bir araya geldikleri gibi ihracata başlamak isteyen firmaları bilgilendirdiklerini ve yüreklendirdiklerini paylaşan Eskinazi, “Her zaman söylüyorum, gerek tarım, gerek sanayi, gerekse madencilik sektöründe üretim yapan firmalarımızın üretimlerinin en az yarısını ihraç edecek yetkinliğe ulaşması ana hedefimiz. Muğla, 2 milyon 50 bin dekar tarım alanında, 30 bine yaklaşan üreticisiyle, 3 milyon 65 bin ton bitkisel üretim, 378 bin ton süt üretimi, 170 bin ton su ürünleri ve 6 bin 578 ton bal üretimi gerçekleştiriyor. 2021 yılında 775 milyon dolar ihracat yapan Muğla, 2022 yılı sonunda TÜİK verilerine göre; Muğla 1 milyar 14 milyon dolarlık ihracatla hedefini tutturdu hatta aştı. 2022 yılında Muğla’mızın ithalatı ise; 393 milyon dolarda kaldı. Muğla’nın ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 258 oldu. Bir başka ifadeyle Muğla yaptığı her 100 dolarlık ithalat için 258 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi ve 621 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. Ülkemizin 2022 yılında 110 milyar dolar dış ticaret açığı verdiğini düşündüğümüzde Muğla’nın verdiği dış ticaret fazlası çok daha kıymetli” diye konuştu.

2022 yılında Muğla’nın ihracatında tarım ürünlerinin payının 896 milyon dolara ulaştığı bilgisini veren Eskinazi, "Muğla Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatından yüzde 2,6 pay aldı. Burada lokomotif 803,9 milyon dolarla Su ürünleri ve hayvansal mamumler sektörümüz oldu. Bu sektörümüz Muğla’nın ihracatının yüzde 79’unu tek başına yaptı. Su ürünleri ihracatımıza iller bazında baktığımızda Muğla Türkiye birincisi. Muğla’dan tarım sektörlerinde ikinci basamakta 35,4 milyon dolarlık tutarla yaş meyve sebze sektörümüz var. Muğla’nın yaş meyve sebze ihracatının kalıntısız ve kaliteli olması için yıllardır narenciye üreticilerimize akdeniz meyve sineği tuzağı desteği veriyoruz. Muğla’dan tarım ürünleri ihracatında üçüncü sırada 26 milyon dolarlık döviz getirisiyle Hububat bakliyat ve yağlı tohumlar sektörümüz yer aldı. Zeytin ve zeytinyağı, meyve sebze mamulleri ve odundışı orman ürünleri sektörleri de Muğla’nın ihracatına katkı koydular. Muğla’nın 2023 yılında tarım ürünleri ihracatının 1 milyar doları aşacağına inanıyorum" dedi.

SEZONUN İLK ÇAM BALI 61 BİN TL

Ege İhracat Buluşmaları Muğla Toplantısında açılış konuşmaları sonrasında Muğla'nın ilk sağım çam balı için bir mezat düzenlendi.

Hüseyin ve Nürsel Köseoğlu tarafından üretilen balın geliri, geçtiğimiz aylarda Edirne Keşan'daki elim kazada hayatını kaybeden Köyceğizli arıcı aileye, makine ekipman desteği olarak hediye edildi.

Muğla’da bu yılın ilk balı için yapılan açık artırma kıran kırana geçti.

Yaklaşık 2 kg’lık bal, 61 bin TL ile Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit’te kaldı.