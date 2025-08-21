Yol güvenliğini artırmak için yatırımlarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, son bir yılda 34 bin 780 metre oto korkuluk ve bin 512 metre motosiklet/bisiklet sürücülerine yönelik koruyucu bariyer montajını tamamladı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Güvenli Yollar” sloganıyla çıktığı yolda vatandaşların konforlu ve güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından trafik güvenliğinin artırılması için yapılan düşey levha, yatay yol çizgi uygulamalarının yanı sıra oto korkuluk imalatları da hız kesmeden devam ediyor.

36 MİLYON 947 BİN 965 TL’LİK YATIRIM YAPILDI

Özellikle turizm sezonunda araç yoğunluğunun yaşandığı bölgeler ile kırsal mahalle yollarında önemli bir ihtiyaç olan oto korkuluk çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi son bir yılda 34 bin 780 metre oto korkuluk ve bin 512 metre motosiklet/bisiklet sürücülerine yönelik koruyucu bariyer montajını kısa sürede gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında oto korkuluk imalatı için 35 milyon 953 bin 825 TL, motosiklet/bisiklet bariyer montajı için ise 994 bin 140 TL yatırım yapıldı.

İLÇELERE GÖRE OTO KORKULUK ÇALIŞMALARI

Yapılan çalışmalar kapsamında Bodrum’da bin 268 metre, Dalaman’da 2 bin metre, Datça’da 76 metre, Fethiye’de 24 metre, Kavaklıdere’de 2 bin 350 metre, Köyceğiz’de bin 844 metre, Marmaris’te 7 bin 712 metre, Menteşe’de 7 bin 40 metre, Milas’ta 6 bin 694 metre, Seydikemer’de 2 bin 500 metre ve Yatağan’da 3 bin 272 metre oto korkuluk montajı gerçekleştirildi.

Ayrıca motosiklet ve bisiklet sürücülerinin güvenliği için Marmaris’te bin 12 metre, Milas’ta 100 metre, Menteşe’de 300 metre ve Bodrum’da 100 metre olmak üzere toplam bin 512 metre koruyucu bariyer montajı yapıldı.

SÜLEYMAN ÖZDEMİR: “VATANDAŞLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir, “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın 'Güvenli Yollar' sloganıyla çıktığı yolda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle trafik güvenliğini artırmak için oto korkuluk ve motosiklet-bisiklet koruyucu bariyer montajlarına büyük önem veriyoruz.

Son bir yılda toplam 34 bin 780 metre oto korkuluk ve bin 512 metre motosiklet/bisiklet koruyucu bariyer montajını tamamladık. Bu çalışmalarımızla, özellikle turizm sezonunda yoğun kullanılan yollarımızda sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

BAŞKAN ARAS: “YOLLARIMIZI MODERN, GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bizim için en önemli öncelik vatandaşlarımızın can güvenliği ve yaşam kalitesidir. Muğla’mızın dört bir yanında yollarımızı modern, güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışıyoruz. Özellikle turizm sezonunda milyonlarca misafiri ağırlayan kentimizde trafik güvenliğinin sağlanması, yerel halkımızın ve ziyaretçilerimizin huzur içinde seyahat etmesi için oto korkuluk ve motosiklet/bisiklet sürücülerine yönelik koruyucu bariyer montaj çalışmaları yapıyoruz. Hemşehrilerimizin ve kentimize gelen misafirlerimizin gönül rahatlığıyla seyahat etmeleri için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.