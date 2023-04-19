Selahattin Demirtaş'ın paylaştığı oy pusulasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce "Dokunulmazlığının kaldırılmasına Kılıçdaroğlu oy verdi"dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı.

"KILIÇDAROĞLU 'DOKUNULMAZLIK KALKSIN' DİYE OY VERDİ"

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın paylaştığı seçim pusulasına tepki gösteren Muharrem İnce, "Bak Selahattin Demirtaş, Muharrem hocadan sana bir ders olsun bu. Dokunulmazlıkların kaldırılmasında Davutoğlu teklif etmiş. Ali Babacan'ın imzası var. Sonra Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var; 'Anayasa'ya aykırı ama AK Parti'nin teklifine evet diyeceğiz'. Ben hayır oyu verdim." şeklinde konuştu.

"ÇEKİLMEMİ İSTEMEK ANTİDEMOKRATİK"

İnce, Cumhurbaşkanı adaylığına yönelik eleştirilere, "Ne demek çekilsin? Böyle bir şey olabilir mi? Bu çok antidemokratik. İnsani değil. Bu tam bir ihale mafyası yöntemi. Ben cumhurbaşkanı yardımcılığı, iki bakanlık, 10 milletvekili... Ben ihale mafyası değilim. Demokratik hakkımı kullanıyorum" diyerek yanıt verdi.

"FETÖ'CÜLER YAPIYOR, CHP'LİLER YAYIYOR"

"Cumhuriyet tarihinin en fazla iftira atılan kişisiyim." diyen Muharrem İnce, "FETÖ'cüler yapıyor, CHP'liler yayıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na bu konuda rahatsız olduğumu söyledim. Şu kişinin adamları iftira atıyor dedim" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ