Yalova Belediyesi ‘Gelenekten Geleceğe İbrahim Müteferrika Kültür Sanat Etkinlikleri’ çerçevesinde yer alan söyleşi programları Araştırmacı-Yazar Muhsin Sevencan ile devam etti.

Yalova tarihi hakkında şimdiye kadar ‘Yalova ve Çevresinde Belgelerle Ermeni Terörü’ ile ‘1840 Yalova Müslim Nüfus Defterleri’ kitaplarıyla Yalova tarihine ışık tutan Sevencan’ın söyleşi programı Yalova Belediyesi Kent Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Söyleşi programına Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman ile vatandaşlar katıldı. Başkan Tutuk, Sevencan’a Yalova’nın tarihini gün yüzüne çıkarttığı ve vermiş olduğu öğretici bilgiler için teşekkür ederek çiçek takdim etti.