Anadolu Rock müziğinin duayenlerinden Erkin Koray'ın vefat haberi sevenlerini yasa boğuldu. Anadolu Rock müziğinin en sevilen isimlerinden Murat Kekilli de Koray’ın hayatını kaybetmesinin ardından Herkes Duysun’a yaptığı açıklamada, “Ülkemiz müziğin babasını kaybetti” dedi.Gülsüm YILDIRIM - Herkes Duysun / İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de Rock müziğin temellerini atan Erkin Koray’ın, Anadolu Rock müziğinin tanıtımında ve başlangıcında ciddi bir katkısı olduğunun altını çizen Murat Kekilli, Erkin Koray’ı kelimelere sığdırmanın çok zor olduğunu söyledi.

Türk Rock müziğinin tarihi Barış Manço, Cem Karaca ve Erkin Koray ile başladığına dikkati çeken Kekilli, "Fikret Kızılok ve Moğollar da bu bağlamda değerlendirilebilir. Erkin Koray, rock müziğini Batı müziği ile harmanlayıp bize sunan ve Türkiye için yeni bir müzik sayılan, yeni bir müzik tarzı ortaya koyan insanlardan biridir. Kabul görmüş, dünyaca ünlü gruplarla bir araya gelmiş, eserlerini dinletmiş bir adamdan bahsediyoruz. Mekanı cennet olsun, çok büyük bir usta… Ülkemiz çok değerli bir üstadını, müziğin babasını kaybetti. Erkin Koray’la da rahmetli Cem Karaca’yla da konuşma imkanım oldu. Her ikisi de çok kıymetli insanlar. Erkin Koray, Türkiye’deki Anadolu Rock müziğinin geleceğine yön vermiş biri. Onu anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalıyor" diye konuştu.

“ERKİN KORAY SAMİMİYDİ”

Türk Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray’ın Türk müzik tarihinde ayrı bir yeri olduğuna değinen Kekilli, “Türk halk müziği de, Türk sanat müziği de bizim topraklarımızın bir parçasıdır. Türküler denilince akla Anadolu gelir ve bu kültür mirasıdır. Erkin Koray, bunları modern sound ile birleştiren bir ruh olduğu için de ayrı bir yeri vardır, gençlere Türk halk müziğini bu yolla tanıtmıştır. Bayrağı da bize devretti. Üzülerek belirtmek istiyorum ki son 15-20 yıldan bahsedecek olursak az önce bahsettiğim insanlar çok değer görmemiştir. Keşke sosyal alanlarda kendilerine daha çok yer verilebilseydi" dedi.

Müzisyenlerin kabul görme gibi bir derdi olduğunu belirten sanatçı Murat Kekilli, "Türk halkı olarak bir şeyler yok olduktan sonra değer biçmeye bayılırız ancak keşke her şeyin zamanında daha fazla kıymeti bilinseydi. Erkin Koray gibi biri kolay kolay yetişmiyor" yorumunda bulundu.

“DOĞU’NUN MİSTİK RUHUNU BATI’YA TAŞIDI”

Erkin Koray’ın ortaya koyduğu ekolü devrim olarak nitelendiren Kekilli, Doğu müziğinin saz kullanma olayı Erkin Koray'la birlikte başladığını belirterek, "Sazla gitarı birleştirmiş bir duayendir. Bakıldığında bu bir devrimdir. Doğu’nun mistik ruhunu Batı’ya taşımış insanlardan birisidir" dedi.

Bu arada Erkin Koray’ın vefatının herhangi bir eksiklik veya fazlalık olarak değerlendirilmesini yanlış bulduğunu belirten Kekilli, “Erkin Koray eserleriyle yaşar. Nasıl Mimar Sinan, Fuzuli, Karacaoğlan eserleriyle yaşıyorsa Erkin Koray da hafızalarımızda öyle kalmaya devam edecektir. Onun, kalbimizden çıkaramayacağınız eserleri var. O eserler, aklımızla kalbimiz arasında dolaşan bir aşktır, Erkin Koray’ın ruhudur.” diye konuştu.