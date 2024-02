AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Büyükçekmece’de vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum, "Büyükçekmece’mizi deniz ulaşımıyla İstanbul’un ana merkezlerinden biri yapmak için, tüm sahil kesiminden Büyükçekmece’mize deniz ulaşımını sağlayacağımıza söz veriyoruz” dedi.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına devam ediyor. Kurum, Büyükçekmece Tepecik Meydanı’nda düzenlediği mitingde vatandaşlara seslendi. Mitinge Murat Kurum’un yanı sıra AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik, MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Nesri Hacı, Büyük Birlik Partisi Büyükçekmece İlçe Başkanı Hakkı Kaya, Cumhur İttifakı’nın Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Recep Erol ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurum’a konuşması sırasında vatandaşlar alkışlar ve sloganlarla eşlik etti. Mitingde ilgiyle karşılanan Kurum vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

“1 Nisan’da algı ve reklam belediyeciliğini bitirecek”

Büyükçekmece’de düzenlenen mitingde konuşan Kurum, “Bu meydan kararını vermiştir. Bu meydan, tıpkı 28 Mayıs’ta olduğu gibi 31 Mart zaferimizi müjdeliyor. 31 Mart’ta yeniden İstanbul diyor. 1 Nisan’da algı ve reklam belediyeciliğini bitirecek. Bu tablo Büyükçekmece’mize ve İstanbul’a eser ve AK belediyeciliği getirecek. Biz her zaman Büyükçekmece’nin yarınları için çalıştık. İstanbul’da artık değişim vakti gelmiştir. Ve biz İstanbulluların hayatını değiştirecek projelerimizle bu şehri yeniden, umudun İstanbul’u yapmaya geliyoruz. İstanbulluların gurur duyacağı, sahipleneceği bir belediyecilik yapmaya geliyoruz. Biz 31 Mart akşamı İstanbulluların hem belediye başkanı hem de kardeşi ve evladı olmaya geliyoruz. Biz İstanbulluların hem oylarına hem de kalplerine, yüreklerine, gönüllerine talibiz. Tam 25 yıldır bunun için çalışıyoruz. Çeyrek asırdır gönüller yapmaya, yüreklere dokunmaya devam ediyoruz. İnsanımızın özlediği, hasretle beklediği tüm projelerimizi milletimize sunuyoruz. Biz annelerimiz ve babalarımız için bir an olsun durmayacağız. Her evladımızın geleceğe dair umudu biz olacağız. İstanbul’un yeniden dirilişini bu yaptığımız çalışmalarla birlikte başlatacağız. Elimizi milletimizin elinden bir an olsun çekmeyeceğiz” dedi.

“Büyükçekmece’nin en başta su ve kanalizasyon sorunu var”

Büyükçekmece’nin sorunlarına değinen Kurum, “AK Parti’nin, Cumhur İttifakı’mızın yönettiği her ilçesine gittiğimizde eser ve hizmet siyasetinin en güzel örneklerini görüyoruz. Ama ne zaman CHP zihniyetinin yönettiği belediyelere baksak şehirlerimizin nasıl mağdur kentlere dönüştüğünü görüyoruz. Çünkü CHP belediyeciliği dert demek, dert demek, sıkıntı demek, sorun demek, çile demek. İlçemiz maalesef, iş bilmez ellerde derdin, çilenin, sıkıntının merkezi olmuş durumda. En kıymetli şahit milletimizdir. Büyükçekmece’nin trafik sorunu özellikle turizm sezonunda büyük bir derde ve çileye dönüşüyor. Buradaki yolların, alternatif ulaşım araçlarının acilen yapılması gerekiyor. Büyükçekmece’nin en başta su ve kanalizasyon sorunu var. Bu temel altyapı hizmetlerinin de acilen iyileştirilmesi gerekiyor. Buradan Büyükşehir Belediyesine soruyorum. 5 yıldır İSKİ’yi siz yönettiniz, neden Büyükçekmece’nin altyapı sorunlarını yapmadınız? İSKİ’yi öyle bir hale getirdiniz ki şu anda bu devasa kurum borç batağında ve yönetilemez hale geldi. İSKİ’yi 94 öncesindeki o rezil haline geri döndürenlere, bu şehre 1 litre yeni su kaynağı getiremeyenlere milletimiz hesap soracaktır. Büyükçekmece’de özellikle eski ve riskli yapıların bir an evvel yenilenmesi gerekiyor. Sen Büyükçekmece’nin bunca dönüşüm sorunu varken hangi önemli işlerle meşguldün? Boş polemiklerin derdindeydin, İstanbul dışı gündemlerin peşindeydin. İstanbul’u basamak olarak gördün. İstanbul’u gelecek hedeflerin uğruna göz ardı ettin. Yaptığın o israfların hesabını bir bir soracağız. Büyükçekmece’mizin doğal yeşil alanları var ancak, peyzajı yapılmış yeşil alanları ve parkları son derece yetersiz. Sahil şeridimiz yapılaşma, betonlaşma baskısı ve risk altında. İşte, bütün bunların düzelmesi için ne AK Parti belediyeciliği gerekiyor. Bizi hiç bir zaman iftiraların, polemiklerin dedikoduların içinde bulamazsınız. Milletimiz bizi nerede istiyorsa oradayız” şeklinde konuştu.

“31 Mart’ta milletin sırtına yük olan vagon belediyeciliği bitecek”

CHP’li mevcut yönetimi eleştiren Murat Kurum, “Artık milletimiz CHP’li mevcut belediye başkan adayını tanımış ve bizimle arasındaki farkları görmüştür. Bugün İstanbul’un yönetiminde 1.5 milyon yuvamız deprem korkusuyla yaşarken, 6 milyon insana yardım etmek dururken, Ankara’nın yollarında kariyer hesabı yapanlar vardır. Bir tarafta Fikirtepe’de 60 bin insanımızı yeni yuvalarına kavuşturanlar, diğer tarafta afet anında büyükelçilerle gizli toplantılar yapanlar var. Bugün bir tarafta Üsküdar Kirazlıtepe’de, Ferah’ta, Mehmet Akif’te ayağındaki çizmelerle şantiye çamuru çiğneyenler var, diğer tarafta dün dost dediği adamların hukukunu çiğneyenler var. Bugün bir yanda Pendik’te, Sultanbeyli’de on binlerce yuvanın temelini atanlar var, diğer yanda Ankara’da hançer siyasetiyle kendi genel başkanlarının altını oyanlar var. Bir yanda Güngören’de, Zeytinburnu’nda on binlerce milletiyle yeni yuvalarına kavuşturanlar var, diğer yanda kentsel dönüşüme karşı bin 500 dava açanlar var. Bunlar deprem konusu görüşülürken büyükşehir meclisine bile gitmeyip, CHP’nin genel başkanlığı için 50 günde 200 gizli toplantı yapanlardır. Sadece bunlar bile 31 Mart’ta neyin değişeceğini göstermek için yeterlidir. 31 Mart’ta kirli hesaplar bozulacak, milletin hesabı tutacak. 31 Mart’ta milletin sırtına yük olan vagon belediyeciliği bitecek, millet için çalışan lokomotif, gerçek belediyecilik gelecek” ifadelerini kullandı.

“Büyükçekmece’mize deniz ulaşımını sağlayacağımıza söz veriyoruz”

İBB Başkan Adayı Kurum Büyükçekmece için yapacağı projelerini şu şekilde anlattı:

“Büyükçekmece Gölü’müzün etrafını düzenleyeceğiz. Sizlere ve yavrularımıza millet bahçesi olarak sunacağız. Büyükçekmece - Silivri metrobüs hattını hizmete alacağız. Metrobüsü Büyükçekmece’mize, Silivri’mize kadar uzatacağız. Tüyap - Albatros - Büyükçekmece Raylı Sistem / Füniküler hattımızı açıyoruz. Büyükçekmece - Kâğıthane Karayolu Tünel Projemizi hızlı bir şekilde Büyükçekmece’mize kazandıracağız. Mimar Sinan Kavşağının inşasına hemen başlayacağız. Büyükçekmece’mizi deniz ulaşımıyla İstanbul’un ana merkezlerinden biri yapmak için, tüm sahil kesiminden Büyükçekmece’mize deniz ulaşımını sağlayacağımıza söz veriyoruz. Üst geçitlerimizi yenileyeceğiz. Kumburgaz, Kamiloba, Türkoba ve Pınartepe Mahallelerimizdeki imar sorununu halledeceğiz. Büyükçekmece’de tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Gençler, bundan sonra 10 kilometre yol gidip kütüphaneye gitmeyeceksiniz. Biz Büyükçekmece’nin her mahallesinde kütüphanelerimizi sizler için yapacağız. Büyükçekmece Bilim Merkezi ve Gençlik Kültür Merkezi’ni gençlerimize kazandıracağız. Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezlerini yapmak suretiyle Büyükçekmece’de 1 Nisan sabahı huzur olacak.”