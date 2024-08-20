Antalya Muratpaşa Belediyespor’un başpehlivanı Enes Doğan, ‘64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri’nde uzandığı kupasıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı ziyaret etti.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa’nın 24 yaşındaki başpehlivanı Doğan, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 5’inci etabı 64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşlerinde altın kemerin sahibi oldu. Doğan, hocası Kemal Yılmaz’la Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın’ı makamında ziyaret etti. Doğan’ı kutlayan Başkan Akın, “Aslan gibi kardeşimiz bu süreci tamamladı, tebrik ediyorum. Er meydanı, hakikaten er meydanı. Mücadele eden toplam bin 711 pehlivanımız, 76 tane başpehlivanımız ve 100 başaltıyla birlikte düzenlenen bir yarışma oldu” diye konuştu. Başpehlivan Doğan ise “Balıkesir bizim kardeş memleketimiz. Burada çok sevenlerimiz var” dedi. Doğan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a da destekleri ve ağabeyliği dolayısıyla teşekkür etti.

Geçen yıl Kırkpınar Güreşlerinde başpehlivanlığa çıkan Enes Doğan Balıkesir’de gelen şampiyonluğun ardından CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nde 3’üncü sıraya yükseldi.