Mürselat Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Vel murselâti ‘urfâ(n)

2- Fel âsifâti ‘asfâ(n)

3- Vennâşirâti neşrâ(n)

4- Felfârikâti ferkâ(n)

5- Felmulkiyâti zikrâ(n)

6- Uzran ev nuzra(n)

7- İnnemâ tû’adûne levâki’(un)

8- Fe-izâ-nnucûmu tumiset

9- Ve-izâ-ssemâu furicet

10- Ve izâ-lcibâlu nusifet

11- Ve izâ-rrusulu ukkitet

12- Li-eyyi yevmin uccilet

13- Liyevmi-l fasl(i)

14- Vemâ edrâke mâ yevmu-l fasl(i)

15- Veylun yevme-izin lilmukezzibîn(e)

16- Elem nuhliki-l-evvelîn(e)

17- Summe nutbi’uhumu-l-âhirîn(e)

18- Keżâlike nef’alu bilmucrimîn(e)

19- Veylun yevme-izin lilmukezzibîn(e)

20- Elem nahlukkum min mâ-in mehîn(in)

21- Fece’alnâhu fî karârin mekîn(in)

22- İlâ kaderin ma’lûm(in)

23- Fekadernâ feni’me-lkâdirûn(e)

24- Veylun yevme-izin lilmukezzibîn(e)

25- Elem nec’ali-l arda kifâtâ(n)

26- Ahyâen ve emvâtâ(n)

27- Ve ce’alnâ fîhâ ravâsiye şâmihâtin ve eskaynâkum mâen furâtâ(n)

28- Veylun yevme-izin lilmukezzibîn(e)

29- İntalikû ilâ mâ kuntum bihi tukezzibûn(e)

30- İntalikû ilâ zillin zî śelâśi şu’ab(in)

31- Lâ zalîlin velâ yugnî mine-lleheb(i)

32- İnnehâ termî bişerarin kelkasr(i)

33- Ke ennehu cimâletun sufr(un)

34- Veylun yevme-izin lilmukezzibîn(e)

35- Hâzâ yevmu lâ yentikûn(e)

36- Velâ yu’zenu lehum feya’tezirûn(e)

37- Veylun yevme-izin lilmukezzibîn(e)

38- Hâzâ yevmu-l fasli(s) cema’nâkum vel-evvelîn(e)

39- Fe-in kâne lekum keydun fekîdûn(i)

40- Veylun yevme-izin lilmukezzibîn(e)

41- İnnel muttekîne fî zilâlin ve uyûn(in)

42- Ve fevâkihe mimmâ yeştehûn(e)

43- Kulû veşrabû henî-en bimâ kuntum ta’melûn(e)

44- İnnâ kezâlike neczî-lmuhsinîn(e)

45- Veylun yevme-izin lilmukezzibîn(e)

46- Kulû ve temette’û kalîlen innekum mucrimûn(e)

47- Veylun yevme-izin lilmukezzibîn(e)

48- Ve izâ kîle lehumurke’û lâ yerke’ûn(e)

49- Veylun yevme-izin lilmukezzibîn(e)

50- Febi eyyi hadîśin ba’dehu yu’minûn(e)

Mürselat Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7- Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız (Kıyamet) mutlaka gerçekleşecektir.

8- Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman,

9- Gök yarıldığı zaman,

10- Dağlar ufalanıp savrulduğu zaman,

11- Peygamberler için (ümmetlerine şahitlik etmek üzere) vakit belirlendiği zaman (kıyamet gerçekleşir)

12- (Bu) hangi güne ertelenmiştir?

13- Hüküm ve ayırım gününe.

14- Hüküm ve ayırım gününü sen ne bileceksin.

15- O gün vay yalanlayanların haline!

16- Biz öncekileri helak etmedik mi?

17- Sonra arkadan gelenleri de onların peşine takacağız.

18- Biz suçlulara işte böyle yaparız.

19- O gün vay yalanlayanların haline!

20- Biz sizi bayağı bir sudan (meniden) yaratmadık mı?

21, 22- Sonra onu belli bir süreye kadar sağlam bir yerde (ana rahminde) tuttuk.

23- Sonra da ona ölçülü bir biçim verdik. Biz ne güzel biçim verenleriz!

24- O gün vay yalanlayanların haline!

25, 26- Biz yeryüzünü dirileri de ölüleri de toplayan (bir yurt) yapmadık mı?

27- Orada sabit yüce dağlar yaratmadık mı, size tatlı bir su içirmedik mi?

28- O gün vay yalanlayanların haline!

29- Onlara şöyle denecek: “Yalanlamakta olduğunuz şeye (cehennem azabına) gidin.”

30, 31- “Üç kola ayrılmış gölgeye gidin ki, o ne gölgelendirir ne de alevden korur.”

32- Şüphesiz cehennem, her biri saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçar.

33- Bunlar sanki birer kızıl devedir.

34- O gün vay yalanlayanların haline!

35- Bu, konuşamayacakları gündür.

36- Onlara izin de verilmez ki, özür dilesinler.

37- O gün vay yalanlayanların haline!

38- Bu, hüküm ve ayırma günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya toplamışızdır.

39- Eğer bir tuzağınız varsa haydi bana tuzak kurun!

40- O gün vay yalanlayanların haline!

41- Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, gölgeler içinde ve pınar başlarındadırlar.

42- Canlarının çektiği meyveler içerisindedirler.

43- “Yapmakta olduğunuz şeylere karşılık afiyetle yiyin için.”

44- Şüphesiz biz iyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız.

45- O gün vay yalanlayanların haline!

46- Ey inkar edenler! (Dünyada) yiyin ve birazcık yararlanın! Şüphesiz sizler suçlularsınız.

47- O gün vay yalanlayanların haline!

48- Onlara, “Rükû edin (namaz kılın)” dendiği zaman rükû etmezler.

49- O gün vay yalanlayanların haline!

50- Onlar artık ondan (Kur’an’dan) sonra hangi söze inanacaklar?