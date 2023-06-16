Önceki gün MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Genel Merkez yönetim kurulu ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı makamında ziyaret eden MÜSİAD İnegöl Başkanı Sinan Yazaroğlu, İnegöl’ün yıllardır beklediği İl olma isteğinin sebeplerini içeren raporu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya teslim etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yeni kabinesinde içişleri bakanı olarak görev alan Ali Yerlikaya’yı MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Genel Merkez Yönetim kurulu üyeleri ve MÜSİAD İnegöl Başkanı Sinan Yazaroğlu Ankara’da makamında ziyaret ettiler.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı heyetindeki üyeleri Bakan Yerlikaya’ya tanıttıktan sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya görevinde başarılar diledi. MÜSİAD ve Çalışmaları hakkında bilgiler aktaran MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı daha sonra “Sayın Bakanım, İnegöl Şube Başkanımız Sinan Yazaroğlu beyin sizlere sunmak üzere bir rapor hazırlamış, onunla ilgili bilgiler aktaracak müsaadenizle” dedi.

Daha sonra söz alan MÜSİAD İnegöl Başkanı Sinan Yazaroğlu, “Sayın Bakanım öncelikle misafirperverliğiniz için teşekkürlerimizi arz ediyorum görevinizde başarılar diliyorum. Sayın Bakanım, İnegöl her yıl sağlamış olduğu çok ciddi dış ticaret rakamları ile ülke ekonomisinde 15. sırada yer almaktadır. Son yıllarda çok ciddi oranda artan göç ile nüfusumuz 350 binlere gelmiş bulunmaktadır. Tüm bu veriler ışığında Şehrimiz yıllardan beri Kamu anlamında yeterli hizmeti alamamaktadır. Özellikle Hastanemizin yetersiz doktor sayısı, Emniyetimizin yetersiz personel sayısı beraberinde ciddi sorunlar getirmektedir. MÜSİAD İnegöl olarak 1999 Yılında İnegöl’de ‘İnegöl Neden İl Olmalı’ Raporunu ilk hazırlatmış sivil toplum kuruluşuyuz. Bu haklı isteğimizi içeren güncel raporları her dönem olduğu gibi bugünde hazırlayıp size sunmuş bulunmaktayız. İnegöl artık kabuğuna sığamamaktadır. Şehrimiz artık Merkezi İdareden daha fazla hizmet daha fazla personel almayı hak ediyor. Bu noktada bizlere bu konularda destek olacağınıza inanıyor tekrar yeni görevinizde başarı diliyorum” dedi.

İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, Türkiye Büyük Millet Meclisinde böyle bir gündem henüz olmadığını, konuya il olma üzerinden bakılmadığı sürece sunulan rapor, verilen bilgiler ışığında taleplerin makul olduğunu, bu konuda hızlı bir şekilde inceleme yapıp ihtiyaç duyulan personel açığını giderilmesi noktasında 2-3 ay sonra gelişmeler olabileceğini ifade etti.

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