Bursa’da gerçekleştirilen MÜSİAD Sektör Kurulları ve Fuar Komisyonu 1. Bölge Sektör Kurulu Başkanları İstişare Toplantısında sektör kurullarının yol haritası çizildi.BURSA (İGFA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sektör Kurulları ve Fuar Komisyonu 1. Bölge Sektör Kurulu Başkanları İstişare Toplantısı, MÜSİAD Bursa Şubesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu toplantıda sektör temsilcileri, ekonomik gidişat ve ticari işbirlikleri odaklı istişarelerde bulundu.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir, 13 bini aşkın üye ve 60 binin üzerinde işletme ile 2 milyonun üzerinde kişiye istihdam sağladıklarını belirterek “Sektör temsilcilerimiz ile istişarede bulunarak tüm sektör kurullarımızın yekvücut hareket etmesini amaçlıyoruz. Sektör kurulları, MÜSİAD’ın can damarı ve bel kemiği konumunda. Bu kurullarda çıkan fikirler, ciddi anlamda ufuk açıyor ve bunu sahada da etkin şekilde görüyoruz. Gündem oluşturabilecek söylemler geliştiriyoruz. Burada dile getirdiğimiz fikirler, realitede vücut bulduğunda sektörlerimizin, ülke ekonomimizin gelişimine katkı sağlıyor. Sektör kurullarımızı birlikte tasarlayarak çalışmalarımızı daha güçlü hale getireceğiz. Bursa Şubemize ev sahipliği için çok teşekkür ediyoruz. Son derece geniş katılımlı, verimli bir toplantı oldu. Sonuçlarını etkin şekilde hep birlikte göreceğiz.” diye konuştu.

ŞENOCAK: OVP’NİN ETKİN UYGULANMASI ÖNEMLİ

Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğini dile getiren MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak da, “Böyle bir süreçte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Programın (OVP) etkin şekilde uygulanması, iş dünyamızın ihtiyaçlarının karşılık bulması noktasında önem teşkil edecek. Bu kritik virajda, daha fazla üretim ve ihracata odaklanan MÜSİAD'ımız da binlerce üyesiyle ekonomiye muazzam katkılarda bulunmayı sürdürecek. Genelde olduğu gibi Bursa’mızda gerçekleştirdiğimiz sektör kurulu toplantıları, kolektif iş birliklerine zemin sağladığı gibi üyelerimiz arasında dayanışma ve istişare geleneğinin de yoğunlaşmasına vesile oluyor. Sektör kurullarımızın ekonomiye daha fazla katma değer sağlaması noktasındaki çabalarımız, önümüzdeki dönemde daha da artacak" diye konuştu.

MÜSİAD Sektör Kurulları ve Fuar Komisyonu Başkanı Erkan Gül, 2 bin 500’e yakın üyenin sektör kurullarında görev aldığını kaydetti. MÜSİAD Sektör Kurulları ve Fuar Forum Komisyonu Başkan Yardımcısı Abdülkadir Çınar ise kurullar ve komisyonun çalışma sistemi ile ilgili bilgiler verdi.