MÜSİAD İnegöl şubesinin geleneksel iftarlarından biri daha gerçekleştirildi.

Programa AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İnegöl Şube Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu, bazı dernek ve oda başkanları ile MüSİAD üyeleri katıldı.

Yemeğin ardından konuşan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İnegöl Şube Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu, "Sayın Bursa Milletvekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Vekilim, Sayın İnegöl Belediye Başkanım, Sayın İnegöl Sanayi Ve Ticaret Odası Başkanım, Sayın Mobilyacılar Odası Başkanım, Şubemize olan katkıları asla unutulmayacak önceki dönem Şube Odası Başkanlarım, Kıymetli Velilerimiz ve Değerli Aileleri, Kıymetli Basın Mensupları, Beyefendiler, Hanımefendiler hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Başı rahmet, ortası mafiret, sonu kurtuluş olan Ramazan ayı teslimiyet ve paylaşmaktır. Ülke olarak geçirdiğimiz sıkıntılı zamanlardan sonra MUSİAD İnegöl olarak biz değerli misafirlerimizle bu programda beraber olmaktan büyük mutluluk içerisindeyiz. Ramazan ayında sosyal sorumluluk projelerimizi aksatmadan ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya siz değerli üyelerimiz ve gönüldaşlarımızla devam edeceğiz. Ramazan ayımızın mazlum kardeşlerimizin kurtuluşumuza vesile olmasını Yüce Allah’tan diliyor, bizimle olduğunuz için size ve ailenize şükranlarımı iletiyorum. Bu programımız dünyanın 16 Mart 2024’te Japonya’dan Amerika’ya kadar tüm MUSİAD üyelerimizle yapıldığını bilmenizi isterim. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum." dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da iftara telekonferans yöntemiyle katılaral üyelere hitap etti.

Kaynak: ÖZNUR DEDE