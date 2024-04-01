MÜSİAD İnegöl Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu seçim sonuçları sonrası açıklamada bulundu. Yazaroğlu yaptığı açıklama ile şunları söyledi.

Ülke olarak bir seçimi daha geride bıraktık. Dün gerçekleşen mahalli idareler seçimlerinin ülkemiz ve vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyor, kazanan adayların her birini tebrik ediyoruz.

MÜSİAD olarak, seçimsiz geçecek 4 yılda ana odağımızın ekonomi, düşük enflasyon ve sürdürülebilir büyüme olduğuna inanıyoruz. Enflasyonun kalıcı olarak düşmesinin hedeflendiği para politikasının yanı sıra, bu dönemde ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için Orta Vadeli Planda belirtilen öncelikli yapısal reformların hızla hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bizler MÜSİAD’lı iş adamları olarak önümüzdeki dönemde ülke ekonomimizin üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme sürecinin devam edeceğine olan inancımızı yineliyor; #BirveBeraber önümüzdeki bu dönemi en verimli şekilde geçireceğimize inanıyoruz.