Garanti BBVA Emeklilik, Prim İadeli Hayat Sigortası ürününü Garanti BBVA Mobil üzerinden satışa sundu. Kurum, bu projesiyle Smart-i Awards’ta Dijital Dönüşüm kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

Garanti BBVA Emeklilik, sigorta sektörünün prestijli ödüllerinden biri olan Smart-i Awards’ta Dijital Dönüşüm kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü. Yapılan açıklamaya göre, sektörde ilklerden birine imza atan kurum, poliçe süresi boyunca vefat teminatı ile finansal güvence sağlarken; sigorta süresi sonunda ise ödenen primleri yaşam teminatı ile Amerikan Doları’na endeksli olarak iade etme özelliğiyle dikkat çeken Prim İadeli Hayat Sigortası ürününü dijital kanal üzerinden müşterileriyle buluşturan ilk kurumlardan oldu. Dijital satış kolaylığı sunan bu yenilikçi ürün tasarımı sayesinde müşteriler artık hayat sigortasına hızlı, pratik ve güvenilir bir şekilde erişebiliyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Gökhan Koca, "Kurum olarak dünyada hızla ilerleyen dijitalleşme adımlarını yakından takip ediyor, ülkemizde ve sektörümüzde en güncel teknolojileri müşterilerimizle buluşturmak için çalışıyoruz. Prim İadeli Hayat Sigortası ürünümüzü mobil uygulama aracılığıyla sunarak sigorta sektöründe dijitalleşmeye öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz. Müşteri deneyimini geliştiren ve sigortacılıkta erişilebilirliği artıran bu yenilikçi adımımızın Smart-i Awards’ta ödüllendirilmesi, teknoloji odaklı hizmet anlayışımızın sektörde oluşturduğu değerin de tescili niteliğinde oldu. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.