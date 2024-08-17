Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve Gölcük merkezli olarak tüm Marmara Bölgesi'ni derinden sarsan Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Bozbey, depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak, yakınlarına ve tüm halka bir kez daha başsağlığı diledi.

Başkan Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Depremi’nin ülkemizin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olduğunu ve hala ilk günkü gibi hafızalarda yer ettiğini belirtti. "Marmara Depremi’ni unutmadık, unutturmayacağız" diyen Bozbey, benzer acıları bir daha yaşamamak için göreve geldikleri ilk günden itibaren Bursa’yı depreme karşı daha dirençli hale getirmek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını vurguladı.

Bozbey, Bursa’yı daha dayanıklı ve güçlü bir kent haline getirmek için çeşitli projeler hazırladıklarını ve bu projeleri tüm hızıyla hayata geçirdiklerini ifade etti. Depremin 25. yıl dönümünde yaptığı bu açıklamalarla, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şehirde depreme karşı alınan önlemler ve yapılan çalışmalarla ilgili kararlılığını bir kez daha dile getirmiş oldu.