Geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da anılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa İl Başkanlığı da deprem saatinde Kent Meydanı’nda bir araya gelerek bir anma töreni gerçekleştirdi. CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’in katıldığı anma töreni saygı duruşu ile başladı.

Defne ilçesinde 22 gün görev yaptığını belirten CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Orada şunu gördüm, insanlara hizmet etmesi gereken personel kendi acılarıyla bir araya gelmişlerdi. Aslına baktığımızda demek ki depremle ilgili çalışmalarda dirençli kenti oluşturmak zorundayız. İkincisi sadece depreme hazırlık değil, deprem olduktan sonra nelerin yapılacaklarını, onu yaşamış insanlardan elde ettiğimiz bilgi şunu gösteriyor ki; ilk gün tuvalet, ikinci gün su, üçüncü gün gıdaya ihtiyaç duyulduğunu paylaştılar. Kent yöneticileri olarak, belediye başkanları olarak bunlara hazırlıklı olmak zorundayız. Toplanma alanlarını herkese duyurmak ve bu ihtiyaçları oluşturmak sorumluluğumuzdur” şeklinde konuştu.

“Deprem bilinci ile yaşamak zorundayız”

Bursa’nın birinci deprem bölgesi olduğuna işaret eden Bozbey, “Depremle birlikte yaşamak zorundayız. Burada yaşayanlara bunu hazırlayacaklar şehrin yöneticileridir. Deprem bölgesinde çalışması gereken personelin belediyelere gelemez olduğunu biliyoruz. Yönetim zafiyetleri oluşmuş. Bunun sebebi de hazırlıklı olmayışlarından kaynaklıdır. Deprem gerçeği ile depremden korkmadan hazırlık yapmalıyız. Deprem anında yapacaklarımızı bilerek onları yerine getirmek ve sonrasında o alanı terk edip insanlara destek olmak zorundayız. Bunun için eğitim şart. Nilüfer örneğine bakalım. Bütün mahallelerde ‘Afet Gönüllüleri’ oluşturuldu. Afet konteynıları koyuldu. Bunlar tüm mahallelerde olması gerekiyor. Konteynırlarda delici, kesici alet olmalı. Bunları kullanacak gönüllüler, ehil insanlar gelinceye kadar müdahale etmesini sağlayacaktır. Orada bir canın dahi kurtarılması inanılmaz bir şeydir” dedi.

“1999 depreminden de ders almadık”

“Dayanıklı şehirler için kentin tamamını planlamamız gerekiyor. Hatay’da gördüğüm manzara, fay üzerindeki tek katlı yapıların nasıl çöktüğüne şahit oldum” diyerek sözlerini sürdüren Bozbey, “Bursa’da fay üzerinde yapıların olduğunu biliyoruz. Buraların güvenli olarak dönüşmesi şarttır. Vakti iyi kullanmamız gerekiyor. Acıların üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen, kentimizde önlem faaliyetlerinin olmadığını, olamadığını üzülerek görüyoruz. Sadece 1 yıl öncesi değil. 1999’da da kapımızda bu acıyı yaşadık ama ondan da ders almadık. Önümüzdeki süreç, hepimiz açısından son derece önemlidir. Sahada bunları paylaşacağız. Biz bilime inanan insanlarız. Bilimsel anlamda ön görülenleri yapsak, birçok insanımız şu anda aramızda yaşıyor olacaktı. Ben tüm vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun” diye konuştu.

“Sorunlar tam çözülemedi”

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş yaptığı konuşmada, “Ne yazık ki güzel ülkemiz bundan 1 yıl önce Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7, ardından yine Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde büyük bir depremle sarsıldı. 5 Şubat 2023 akşamı yüreğinde nice umutlarla yastığa başına koyan binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Sayısız vatandaşımız eşini, çocuğunu, annesi, babası, en sevdiklerini kaybetti. Bu depremler 11 ilimizde çok büyük yıkımlara neden oldu” dedi.

Depremzedelerin sorunlarının tam anlamında çözülemediğini belirten Yeşiltaş, “Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, bu dinmeyecek bir acıdır. Hepimiz biliyoruz ki giden canları geri getiremeyiz. Ama bu felaket bizleri bir kez daha doğal afetlere karşı dirençli kentler oluşturmamız gerektirdiğini acı şekilde hatırlattı. Biz depremleri bu kadar büyük kayıplarla kapatırken, 2024’ün ilk günü Japonya’da 7.5 şiddetinde olan depremde 238 kişi hayatını kaybetti. Buradan Ahmet Mete Işıkara’yı rahmetle anıyor ve onun şu sözleri ile konuşmamı bitiriyorum; “Deprem değil, binalar öldürür” diye konuştu.