Bursa Büyükşehir Meclis Toplantısı öncesinde Başkan Mustafa Bozbey’i makamında ziyaret eden Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, ilçenin beklentilerine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Oldukça samimi bir havada gerçekleşen toplantıda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru ve beraberinde ki meclis üyelerinin beklentilerini dinledi.

Toplantı sonrası gazetemize açıklamalarda bulunan Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, ilçeye kazandırmak istediği hizmetler noktasında Büyükşehir Belediyesi’nden taleplerde bulunduklarını açıkladı.

Başkan Bozbey’e bir dosya takdim ettiklerini ifade eden Başkan Doğru, “Keles ilçemizde katlı otopark ihtiyacımız var. Yer sorunumuz yok. Yerimiz hazır. Altı otopark üst katları ise Belediye dükkanı ve sosyal alanlar olacak şekilde bir yapının inşa edilmesi noktasında isteğimiz var. Diğer yandan Keles deresinin ıslah edilmesi ve çevresinde yapılacak yürüyüş-bisiklet oturma alanları yapmak suretiyle yeni yaşam alanı oluşturmak istiyoruz. Tüm detaylar dosyamızda var. Yine Keles merkezde ve bazı köylerimizde taş duvar ve sanat yapılarının yapılması gerekiyor. Bunları da talep ettik. İlçemizde yapacağımız hizmetleri hem Bakanlıklardan alacağımız destekle hem de Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden alacağımız destekle yapmayı planlıyoruz.” dedi.

Keles merkez ve köy yollarıyla ilgili talepleri de Başkan Bozbey’e aktardıklarını söyleyen Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, “Özellikle Keles ilçe merkezinde 5,5 km’lik alanın sıcak asfalt ile kaplanması gerekiyor. Yine Avdan-Basak-Karaardıç arasındaki yol ile, Delice-Gököz yolu, Kocakovacık - Düvenli arasındaki yolun, Hereke-Yunuslar arasındaki yol ve Basak- Kemaliye köprüsü arasındaki yolun sati kaplama asfalt yapılması noktasında taleplerimiz oldu” diye konuştu.

Verimli bir toplantı yaptıklarını ifade eden Başkan Ali Doğru, “Biz Kelesliler adına taleplerimizi ilettik. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız da dosyayı inceleyeceğini söyledi. Umarım Keles’imiz adına güzel sonuçlar olur” diye konuştu.