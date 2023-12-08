Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çilingiroğlu, iyi bir takımları olduklarını belirterek, “Gönlümüzde daha üst turlarda mücadele etmek var. Takımımız buna hazır. İyi bir hocamız var. İyi bir aile havası var” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapıldı. Bu turda MKE Ankaragücü ile eşleyen Çaykur Rizepor’da yönetim kurulu üyesi Mustafa Çilingiroğlu, kurayı değerlendirdi. Süper Lig’de bu hafta yine Ankaragücü ile karşılaşacaklarını hatırlatan Çilingiroğlu, “Ocak’ta da misafirleri olacağız. Rizespor olarak bu maçlara bakışımız, iyi futbol olsun, sakatlık olmasın. Futbolda görev alan görevliler iyi niyetle görevini en üst düzeyde yapabilsin. Sakatlık olmadan, hak edenin turu geçtiği bir tur olsun istiyoruz. Gönlümüzde daha üst turlarda mücadele etmek var. Takımımız buna hazır. İyi bir hocamız var. İyi bir aile havası var. Bunu Türkiye Kupası’nda da devam ettirmek istiyoruz. Kuraların herkese hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.