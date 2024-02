Cumhur İttifakı'nın Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar’ı, Küçükbalıklı Mahallesi sakinleri bağrına bastı. Seçim çalışmalarıçerçevesinde ziyaret ettiği Küçükbalıklı Mahallesi’nde davul-zurna eşliğinde karşılanan Başkan Dündar, “Bu sevgi yaptığımız hizmetlerin karşılığında oluşan sevgi. Biz başkaları gibi algı belediyeciliği değil, hizmet belediyeciliği yaparız” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Adaylığının açıklandığı andan itibaren gidilmedik sokak, çalınmadık kapı bırakmadan seçim çalışması yürüten Dündar’ın son adresi Küçükbalıklı Mahallesi oldu. Dündar’a ziyarette AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş da eşlik etti. Öğle namazını Küçükbalıklı Merkez Cami’nde eda ettikten sonra mahalle sakinleri ile bir araya gelen Dündar’ı yüzlerce vatandaş sevgi seliyle karşılaştı. Davul ve zurnalar eşliğinde Dündar’ı karşılayan mahalle sakinleri, asıl coşkuyu 31 Mart tarihinde Dündar’ı bir kez daha başkan seçerek yaşatacaklarını ifade ettiler.

Küçükbalıklı Mahallesi’ne ziyaretinde ilk olarak Merkez Cami’nin avlusunda vatandaşlarla bir araya gelip sohbet eden Dündar, daha sonra mahalle esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Gittiği her esnaf, selam verdiği her vatandaş tarafından yoğun sevgi gösterisiyle karşılanan Dündar, özellikle çocukların büyük ilgisiyle karşılaştı. Mahalleli çocuklar başkanın kendilerine hediye ettiği yeşil beyaz formaları imzalatmak için adeta birbiriyle yarıştı. Çocukların ilgisine aynı şekilde karşılık veren Dündar, etrafını saran çocukların formalarını tek tek imzaladı. Dündar, Küçükbalıklı Mahallesi’nde yer alan hemşehri dernekleri ve spor kulüplerini de ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

“Hizmetlerle ayakta duruyoruz”

Küçükbalıklı Mahallesi’nde bir araya geldiği vatandaşlara geride kalan 3 dönemde yaptıkları ve yeni dönemde yapmayı planladıkları çalışmaları anlatan Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak geride kalan 15 yılda birçok hizmete imza attık. AK Parti belediyeleri olarak bizler hizmetlerle ayakta duruyoruz. Hizmet yaptığımız için vatandaşlarımız tarafından seviliyor ve destek görüyoruz. Gücümüzün yettiği kadarıyla, bütçemizin el verdiği şekliyle vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek, mahallelerimize hizmet götürmek için çabalıyoruz. Bütçemize sahip çıkıyoruz. İsrafımız yok. Planlı ve emin adımlarla giderek hizmetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

“Halkımız hizmetin kimden geleceğini biliyor”

Bursa ve Osmangazi’yi güzelleştirmek adına çalıştıklarını anlatan Dündar, “Farklı bölgelerden, şehirlerden hatta ülkelerden gelmiş olsak da Bursa’da yaşıyoruz. Karnımız burada doyuyor ve bu şehri seviyoruz. Bursa’nın ve Osmangazi’nin daha güzel olması için çalışıyoruz. Osmangazi’de 136 mahallemiz, 900 bin nüfusumuz var. Mahallelerimizin tamamına, vatandaşlarımızın her birine hizmet götürmek için çalışıyoruz. Bir mahalleyi ziyaret ettiğimizde o mahalleye hangi hizmetleri yaptığımız konusunda notlar çıkartıyoruz. Bu notlar birkaç satır değil, sayfa sayfa oluyor. Çok hizmetlerimiz var. Vatandaşımızdan topladığımız vergilerin her bir kuruşunu yine hizmet olarak vatandaşlarımıza sunuyoruz. Biz hizmet yaptığımız için vatandaşımız da hizmeti bizden bekliyor. Halkımız hizmetin kimden, hangi partiden geleceğini çok iyi biliyor. Bizler algı belediyeciliği değil, hizmet belediyeciliği yapıyoruz. Sizlerin desteğiyle 31 Mart tarihinden sonra da hizmetlerimizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

